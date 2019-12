Antipasto Capodanno 2020: ricette veloci e facili per il cenone

Cenone di Capodanno 2020: le ricette più veloci e facili per degli antipasti pazzeschi per il menù della notte di San Silvestro.

Realizzare un intero menù per il cenone di Capodanno 2020 non è facile. Ci vuole tempo e non tutti ne abbiamo visto che molti oggi lavorano ancora. Come fare allora degli antipasti veloci, con una ricetta facile, ma buonissima per la cena del 31 dicembre? Qualche proposta c’è e sono veramente molto semplici da realizzare e di grande effetto per un menù da capogiro con primo, secondo, antipasto e dolce.

Antipasti veloci per il Cenone di Capodanno 2020: le ricette più facili

Gli antipasti sono sicuramente la cosa più veloce e facile da realizzare per il Cenone di Capodanno 2020. Vediamo qualche ricetta:

Rotolini di bresaola e caprino: per realizzarli non c’è bisogno di cucinare. Dovrete prendere del caprino, amalgamarlo con dell’erba cipollina tagliata finemente, e aggiungere poi il composto dentro alla fetta di bresaola. Arrotolarla e chiuderla con un filo di erba cipollina.

Tartine al salmone: prendete delle fette di pan carrè senza bordo, fatele abbrustolire nel tostapane. Prendete poi del philadelphia o un qualsiasi formaggio morbido spalmabile e mettetene una noce sopra. A coprire il formaggio poi tagliate un pezzetto di salmone.

Insalata di arance: non è un dessert, ma un ottimo antipasto. Basta prendere gli spicchi di arancia, condirli con olio, sale e pepe. Aggiungete delle olive taggiasche denocciolate e delle olive. In alternativa alle arance potete aggiungere del salmone e delle noci. L’effetto sarà fresco, super piacevole in bocca e molto scenico.

Torta salata: altro antipasto facile per Capodanno 2020 è la kitsch. Per realizzarla basta prendere un foglio di pasta brisé o di pasta sfoglia già pronto, bucherellare il fondo con una forchetta e farcirla con ciò che vi piace. Potreste farlo con i broccoli, la scamorza e la pancetta. Oppure con scamorza e prosciutto. Potreste poi cospargere la superficie della torta con l’uovo sbattuto prima di infornare per dare una doratura ancora più accattivante.

Queste sono solo alcune idee di ricette facili e veloci per gli antipasti di Capodanno. Questa portata è sicuramente la più facile da realizzare e quindi potreste anche dare sfogo alla vostra fantasia. Non c’è nessuna regola infatti che vieti di tentare anche qualche accostamento più particolare, anzi. Libertà totale!