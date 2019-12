Cenone di Capodanno 2020 ricette per secondi piatti facili

Ricette di secondi piatti facili per il menù del Cenone di Capodanno 2020: due idee di arrosti speciali.

Ci siamo. Per Capodanno 2020 avete invitato tutti i vostri amici a casa. Ora vi tocca cucinare e l’idea di realizzare un intero menù per il Cenone vi terrorizza. State tranquilli ci sono moltissime ricette facili per dei secondi piatti da urlo senza doversi trasformare in degli chef stellati. Dopo avervi detto quali sono i primi piatti facili da realizzare per il cenone di Capodanno 2020 è tempo di elencare alcuni secondi, degli arrosti per la precisione, molto facili, ma buonissimi.

Cenone di Capodanno 2020, ricette per i secondi piatti

Come abbiamo detto per Capodanno 2020 non è necessario realizzare un menù per il cenone stellato. Ci sono dei piatti buonissimi da fare senza bisogno di tramutarsi in Carlo Cracco! Ecco qualche ricetta facile per voi:

Arrosto al latte : facile da realizzare, molto tenero e perfetto anche per i bambini. Nel menù di Capodanno come secondo piatto potreste realizzare questo arrosto. Dopo aver grattugiato finemente cipolla, carota e sedano metteteli in un pentola con olio e aglio. Scaldate il tutto e poi aggiungete il maiale. Sfumatelo con il vino bianco e quando sarà evaporato aggiungete il latte e un cucchiaio di dado vegetale o di carne. Coprite e lasciate cuocere per circa 40 minuti. Levate l’arrosto e prendete il sughetto, frullatelo e rendetelo una crema molto morbida. Versate sopra l’arrosto e il gioco è fatto.

: facile da realizzare, molto tenero e perfetto anche per i bambini. Nel menù di Capodanno come secondo piatto potreste realizzare questo arrosto. Dopo aver grattugiato finemente cipolla, carota e sedano metteteli in un pentola con olio e aglio. Scaldate il tutto e poi aggiungete il maiale. Sfumatelo con il vino bianco e quando sarà evaporato aggiungete il latte e un cucchiaio di dado vegetale o di carne. Coprite e lasciate cuocere per circa 40 minuti. Levate l’arrosto e prendete il sughetto, frullatelo e rendetelo una crema molto morbida. Versate sopra l’arrosto e il gioco è fatto. Arrosto all’arancia: la prima cosa da fare per questo secondo piatto di Capodanno 2020 è quella di insaporire il pezzo di carne con olio, succo di arance e scorza. Fate poi un soffritto e rosolate la carne a fuoco alto affinché mantenga all’interno tutti i succhi. Sfumate con il vino o con il cognac e quando sarà evaporato aggiungete succo di arance e un mestolo di brodo. Coprite e cucinate per 30 minuti. Per la salsa alla arance basterà prendere il liquido della cottura, aggiungere il succo avanzato e le scorze d’arancia. Mettete sul fuoco con un po’ di farina setacciata e girate velocemente per circa 5 minuti. Versate poi la salsa sull’arrosto e il gioco è fatto.

Queste sono due ricette interessanti altrimenti un semplice salmone o pesce spada alla piastra potrebbero essere l’ideale per una ricetta facile di Capodanno. A voi la scelta, e ricordate che l’ingrediente più importante è solo l’amore con cui cucinerete.