Cosa fare a Capodanno 2020: in Italia, all’estero, da soli, con ragazzi, con amici e le offerte last minute

Idee per Capodanno 2020: cosa fare in Italia, all’estero, con gli amici, da soli o gli ultimi pacchetti e offerte low cost da prendere al volo.

Ormai mancano pochi giorni a Capodanno 2020 e le idee sul cosa fare, se ancora non vi siete organizzati, scarseggiano. Dove andare per celebrare l’arrivo del nuovo anno? Meglio rimanere in Italia? Oppure fare una fuga all’estero? Si può festeggiare Capodanno da soli senza sentirsi tristi? E che cosa fare con amici e ragazzi per la notte di San Silvestro? Ci sono anche delle offerte o dei pacchetti last minute per Capodanno? La risposta è sì. Basta non farsi prendere dal panico e scorrere in questo articolo!

Idee per Capodanno 2020

Siete ancora nel limbo. Alla domanda “Cosa fai a Capodanno” un brivido di freddo vi percorre la schiena. Ok. Niente panico! Ecco tutti i suggerimenti per voi.

Capodanno 2020 in Italia:concerti in piazza ed eventi gratis

In Italia quasi tutte le città per Capodanno stanno organizzando eventi e feste di ogni tipo. Dj set in piazza, concerti, eventi…tutto gratis per trascorrere la notte del 31 dicembre all’insegna del divertimento e del risparmio.

Dove andare per Capodanno 2020 all’estero: le mete da scoprire

Se avete intenzione di partire per l’estero dovete cercare sicuramente un volo last minute per Capodanno. Alcune mete molto quotate sono sicuramente Parigi, Londra, Berlino, Barcellona…le grandi capitali europee insomma dove visitare la città, ma anche divertirsi e iniziare il nuovo anno con il sorriso.

Cosa fare a Capodanno 2020 da soli

Se quest’anno siete rimasti soli o avete volutamente scelto di non festeggiare il Capodanno ci sono molte idee per trascorrere la serata da soli divertendosi. Una maratona di film, una serata con il vostro cibo preferito da mangiare rigorosamente sul divano… insomma, in questo Capodanno da soli dovete realizzare un desiderio

Capodanno 2020 con ragazzi e amici: le idee

Se siete in procinto di organizzare un Capodanno con gli amici o con i ragazzi sappiate che dovrete dare il meglio di voi. Le aspettative sono alte quindi poteste organizzare una fesa in maschera. Oppure una serata in discoteca con un dress code particolare, ma anche andare a cena in qualche bel ristorante con gli amici.

Offerte Capodanno 2020: i pacchetti last minute

Ci sono ancora molte offerte last minute per Capodanno 2020. I pacchetti per partire ci sono, ma visto che siamo negli ultimi giorni dovrete dare mano al portafogli perché i prezzi sono elevati. Potrete controllare Booking, PiratiInViaggio, Trivago, LastMinute.it…vedrete che troverete l’offerta per voi!