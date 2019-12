Autostrada A14 code, ritardi e disagi: come chiedere il rimborso

Code, ritardi e disagi sull’autostrada A14: qual è la situazione e come chiedere il rimborso, il consiglio delle associazioni dei consumatori.

Non si placano le polemiche sulla situazione in Autostrada A14, dove anche nella giornata di oggi si registrano code. La situazione, al momento, sembrava lontana da una vera soluzione. Ieri, ancora una volta, si è creato il caos. Per fare un esempio concreto,il tratto autostradale che va da Vasto Sud a Civitanova Marche, in direzione Bologna, normalmente ha una percorrenza di meno di 2 ore. Gli automobilisti che ieri pomeriggio hanno imboccato quel tratto autostradale lo hanno percorso mediamente in 5-6 ore.

Come chiedere il rimborso per ritardi, code e disagi sull’A14

A causa di incidenti, viadotti sequestrati e cantieri aperti, non passa giorno che non vi siano disagi. Intasamenti si creano a causa delle continue riduzioni di carreggiata, dovute ad alcuni sequestri. Infatti, nel processo per la strage del viadotto di Acqualonga del 28 luglio 2013, in cui morirono 40 persone nell’avellinese, una perizia contestò ad Autostrade per l’Italia l’utilizzo di materiale scadente nella costruzione di alcuni viadotti proprio sull’Autostrada A14, in particolare tra Pescara Ovest e Pedaso. La Procura di Avellino ha ottenuto il sequestro delle barriere sui viadotti “incriminati”, il successivo dissequestro non ha cambiato nulla: si continua a viaggiare su una corsia nei tratti interessati.

Ma cosa possono fare gli automobilisti coinvolti nel caos dell’Autostrada A14 e che quindi hanno subito ritardi e disagi a causa delle code? L’invito di Federconsumatori nei giorni scorsi era a inviare ad Autostrade per l’Italia una richiesta di conciliazione per ottenere un rimborso del pedaggio pagato. Per farlo, chi si mette in viaggio ricordi di conservare e fotografare i biglietti di ingresso e uscita dall’autostrada oltre alle ricevute del pagamento del pedaggio. Questi vanno allegati ai moduli per le richieste di conciliazione, che le associazioni dei consumatori hanno preparato. Non tutti però sono convinti che un’iniziativa del genere possa raggiungere gli obiettivi per cui nasce.