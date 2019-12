Autostrada A14: traffico paralizzato, code e aggiornamenti

Disagi gravissimi sull’Autostrada A14 tra Marche e Abruzzo: da giorni il traffico è paralizzato, code e aggiornamenti sulla situazione.

Da giorni, sul medio versante della Autostrada A14, a cavallo tra le Marche e l’Abruzzo, la situazione del traffico è sconcertante. Diversi restringimenti di carreggiata, che si sommano alla chiusura dei viadotti, hanno reso praticamente impossibili tempi di percorrenza adeguati, formando lunghissime code.

Traffico Autostrada A14: disagi gravissimi, la situazione

Gli ultimi aggiornamenti parlando di una coda di 8 km tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare per riduzione di carreggiata; per lo stesso motivo, nel pomeriggio di oggi si sono formate code di 7 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord. Intanto, l’uscita di Roseto Degli Abruzzi è chiusa al traffico provenendo da Ancona, sempre per riduzione di carreggiata. A causa di questa chiusura, l’invito è a utilizzare l’uscita di Giulianova.

Grande la rabbia degli automobilisti, che si riversa sui social. In tanti polemizzano sulla situazione, altri ancora provano a prenderla con ironia, spiegando di essere “in viaggio sull’A14, ci sentiamo per gli auguri di Capodanno”. Ma è appunto la rabbia a farla da padrona in questi giorni sui social: “Se invece di intascarsi semplicemente i soldi in faccia ai morti (con rincari ogni anno spudorati) avessero reinvestito nelle infrastrutture…”, si domanda qualcuno. Non si tratta peraltro di una situazione nuova, che il traffico nei giorni delle festività natalizie ha contribuito solo a peggiorare.