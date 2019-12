Autostrada A14, incidente e lavori: nuove code e rallentamenti

Caos sull’Autostrada A14, un nuovo incidente e lavori in corso: nuove code e rallentamenti, anche per il restringimento di carreggiate.

Ancora caos sull’Autostrada A14, già al centro delle polemiche nelle scorse settimane. Nei giorni più prossimi al Natale, sul medio versante della Autostrada A14, a cavallo tra le Marche e l’Abruzzo, la situazione del traffico è stata sconcertante. Diversi restringimenti di carreggiata, che si sommano alla chiusura dei viadotti, hanno formato diverse lunghe code. Oggi una nuova giornata caotica.

La situazione di caos sull’Autostrada A14

La situazione più particolare, in queste ore, a circa un chilometro dal casello della Val di Sangro, in direzione Nord. Chiuso in particolare il tratto dell’autostrada A14 tra Val di Sangro e Lanciano (Chieti). A provocare disagi un incidente avvenuto al chilometro 420, in territorio di Fossacesia. Tre le auto coinvolte e due le persone ferite finite in ospedale. Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Val di Sangro dove ci sono incolonnamenti per 4 chilometri e di rientrare in A14 all’altezza di Ortona, dopo aver percorso la Statale 16 Adriatica.

Autostrade per l’Italia invita eventualmente a uscire a Vasto Nord. Si segnala infatti anche una coda di 1 km tra Vasto Nord e Val di Sangro per lavori. Sempre in direzione Nord, traffico rallentato tra Vasto sud e Vasto Nord. Invece, in direzione Sud si segnalano problemi e code per il restringimento di carreggiata tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, quindi tra Grottammare e Pedaso.