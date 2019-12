Cancro al cervello | muore in 4 mesi e lascia da solo il suo gemello

Un temibile cancro al cervello non lascia scampo ad un giovane di soli 25 anni. La scoperta dopo un banale mal di testa. “Mai stato malato di niente prima”.

Un giovane muore di cancro al cervello a soli 25 anni, con la scoperta avvenuta lo scorso 17 agosto. Il povero Ashan Corrick accusò un forte mal di testa e due giorni dopo gli venne diagnosticato il terribile male. Da allora il suo gemello Aysa è rimasto da solo. I due vivevano nella città di Filton, a breve distanza da Bruistol, in Galles. La morte è poi sopraggiunta lo scorso 17 dicembre. Prima della scoperta del devastante cancro al cervello, Ashan pare non fosse mai stato malato nel corso della sua breve vita. La sua famiglia ha raccolto oltre 7mila euro in donazioni per poter procedere a dei trattamenti sperimentali. Purtroppo però è stato tutto inutile. Ed ora Aysa ha pubblicato un post su Facebook in cui scrive che Ashan lo aveva reso “il fratello più orgoglioso che ci sia al mondo. Ha combattuto così duramente nel corso della sua ultima settimana di vita. Ma purtroppo ha perso la sua battaglia contro il cancro.

LEGGI ANCHE –> Tumore al cervello, sintomi e diagnosi della malattia che ha ucciso Nadia Toffa

Cancro al cervello, muore a soli 25 anni senza avere mai avuto alcuna malattia

Ashan ha lasciato questo mondo in pace tra le braccia di nostra madre. Grazie a tutti per le vostre gentili parole e per il costante supporto che ci avete dato. Che ci crediate o no, ha reso molto più facile quanto accaduto per tutti i membri della nostra famiglia, quindi grazie mille”. Aysa ha in programma di organizzare “una delle più grandi feste che Bristol abbia mai visto” in memoria di suo fratello. Dovrebbe accadere durante la seconda metà di gennai. “Ti amo più di quanto tu possa immaginare, fratello mio. E sono così felice che tu non riesca più a sentire questo dolore, finalmente”. Amici e parenti ricordano il giovane stroncato dal cancro al cervello come “coraggioso e dall’anima pura”. Aveva avviato una fiorente attività per le attività domestiche solo pochi mesi prima della sua diagnosi. La sua ex squadra di basket, la City Academy Bristol Storm, ha pubblicato un tributo in suo onore su Facebook.

LEGGI ANCHE –> Medico sotto accusa, diagnosi false di cancro su bambini per fare soldi

Consumato in soli 4 mesi

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono oggi con la famiglia e gli amici del nostro vecchio giocatore, Ashan Corrick. Purtroppo se ne è andato via di recente in seguito alla scoperta di un tumore al cervello. Era un giovane laborioso e molto dedito allo sport ed all’impegno. Conoscerlo è stato un onore ed un piacere”. Nei giorni precedenti al suo ricovero in ospedale ad agosto, Ashan soffriva di mal di testa. In seguito ad una scansione medica, gli fu detto che c’era qualcosa di anomalo nel suo cervello. Una massa oscura che all’indomani aveva richiesto subito una operazione d’urgenza. Il chirurgo aveva rimosso un tumore glioblastoma dal suo cervello.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ma non era stato in grado di rimuovere le cellule cancerose che erano profondamente incorporate all’interno. Dimesso quattro giorni dopo l’intervento chirurgico, Ashan ricevette la prognosi terminale una volta tornato in ospedale per la biopsia. Gli avevano dato uno o due anni di vita con il trattamento. Circa il 50% delle persone con la sua condizione supera il primo anno. Il 25% va avanti per almeno due anni ed appena il 10% supera i 5 come aspettativa.

LEGGI ANCHE –> Tumore al cervello | guarda un film durante intervento chirurgico