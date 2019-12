Pietro Genovese | i gravi risultati del test alcolemico

Il giovane Pietro Genovese, che ha investito ed ucciso le 16enni Gaia e Camilla, è risultato positivo al testo alcolemico con tracce di diversi stupefacenti.

Emergono nuovi, importanti dettagli sul conto di Pietro Genovese. Si tratta del figlio del regista Paolo, che ha 20 anni. Il suo nome è diventato tristemente famoso in queste ore per essere la persona che ha investito ed ucciso due giovanissime di soli 16 anni. Infatti circola ora l’aggiornamento in base al quale Pietro Genovese avesse un tasso alcolemico di 1.4. Questo a fronte di un livello massimo consentito dalla legge pari a 0,5 mg di alcolici o di sostanze esterne contenute nel sangue. Riscontrata inoltre la positività a diverse sostanze stupefacenti. Ora il giovane resta indagato a piede libero con l’accusa di doppio omicidio stradale. Alla luce di ciò rischierebbe una condanna ad almeno 18 anni di reclusione. Sul conto di quest’ultimo pare ci siano anche due precedenti che non deporrebbero a suo favore.

Pietro Genovese, nel suo passato due casi di possesso di stupefacenti

Il ragazzo, maggiorenne dal 2017, sarebbe stato fermato in passato in entrambe le circostanze per possesso di droga. Intanto presto si svolgeranno gli esami autoptici sui cadaveri di Camilla Romagnoli e Gaia von Freymann. Le due 16enni sono morte sul colpo e le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga su quanto accaduto, serviranno per fare piena luce sulle cause precise che hanno causato il decesso delle vittime. Dopodiché i loro corpi verranno restituiti alle rispettive famiglie per poter celebrare i funerali. Genovese ha raccontato di essere passato con il verde e di non avere visto le ragazze. Le quali avrebbero invece attraversato la carreggiata col semaforo rosso.

