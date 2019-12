Paolo Genovese distrutto, il figlio del regista ha investito e ucciso le due 16enni. Tutto il cordoglio e il dolore per quanto avvenuto emergono dalle sue parole.





Grande è il cordoglio provato in queste ore da Paolo Genovese. Il figlio del regista infatti, Pietro, è accusato di omicidio stradale per la morte delle due ragazze di 16 anni che questa notte sono state travolte e uccise mentre attraversavano la strada a Roma.

Paolo Genovese distrutto: il figlio ha investito e ucciso le due 16enni a Roma

La tragedia è avvenuta attorno alla mezzanotte nel punto in cui via Flaminia Vecchia incrocia una rampa di accesso all’Olimpica. Proprio lì il 20enne Pietro, alla guida di un suv Renault Koleos, ha travolto e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Il giovane si è fermato a soccorrere le ragazze, ma per loro purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Come diffuso dall’Ansa, Paolo Genovese ha parlato della tragedia ammettendo: “Siamo una famiglia distrutta, è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”. Il regista ha inoltre continuato affermando: “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile”.

Procedono in queste ore le indagini volte ad accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Un forte temporale si stava abbattendo in quelle ore sulla Capitale e ciò avrebbe potuto provocare uno sbandamento del veicolo oppure potrebbe aver impedito alle ragazze di vedere sopraggiungere l’auto. Sequestrato anche il cellulare del giovane per appurare che lo strumento non lo abbia distratto alla guida in quei tragici istanti precedenti all’impatto.