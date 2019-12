Paolo Genovese | il figlio 20enne che ha ucciso due ragazze positivo all’alcoltest

Il giovane figlio di Paolo Genovese, il regista che ha firmato diversi film di successo, sarebbe risultato positivo all’alcol test.

Il figlio del regista Paolo Genovese, il 20enne Pietro, è risultato positivo al test di rilevamento di alcolici e sostanze stupefacenti. Il sangue del giovane, che questa notte ha falciato due ragazze 16enni uccidendole sul colpo a Roma, a breve distanza da Ponte Milvio, ha presentato una positività agli esami alcolemico-tossicologici. Le analisi sono state condotte in ospedale. Sono state fonti della Polizia Locale di Roma Capitale a darne notizia. Pietro Genovese si era anche fermato per prestare soccorso. Ma questa notizia getta ombre sull’accaduto e lascia pensare a come quanto accaduto alle due sfortunate giovani possa non essere stata soltanto una tragica circostanza.

Paolo Genovese figlio: il giovane positivo all’alcol test ma anche le due vittime avrebbero delle responsabilità

A Pietro Genovese sequestrato il telefono cellulare, allo scopo di comprendere se potesse esserci sotto accusa l’utilizzo indiscriminato dello smartphone mentre era alla guida. Le due vittime si chiamavano Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli e stavano attraversando la strada mano nella mano, per raggiungere i loro amici che le precedevano. Le due sono state investite per la precisione in Corso Francia, a qualche centinaia di metri da dove entrambe abitavano. Anche loro però avrebbero delle responsabilità importanti. Alcuni testimoni avrebbero riferito che Camilla e Gaia avevano attraversato la strada scavalcando un guardrail e mentre il semaforo per i pedoni era rosso. Con contestualmente quello verde per i veicoli in quel momento in funzione.

