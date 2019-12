Uomini e Donne, abbraccio tra Gemma e Tina: “Chiamate il medico”

Dopo anni di lotte, aggressioni verbali, insulti e critiche Gemma Galgani e Tina Cipollari depongono l’ascia di guerra e si abbracciano a Uomini e Donne.

Lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari è ormai diventato da anni uno dei leitmotive di Uomini e Donne. La visione antitetica della vita, delle relazioni e dell’amore da parte delle due protagoniste del Trono Over ha acceso il dibattito in più di un’occasione e con il passare del tempo è diventata una costante. Tanto da arrivare a pensare che la scena potesse anche essere creata ad arte come parte di un copione gradito al pubblico.

Eppure anche nelle grandi guerre arriva il momento in cui i contendenti capiscono che continuare non porterà vantaggi a nessuna delle due fazione e che, probabilmente, è meglio cessare le ostilità per ottenere un compromesso che sia buono per tutti. Questo è esattamente quello che è successo ieri pomeriggio durante la tradizionale puntata di ‘Uomini e Donne‘. Le due contendenti, solitamente in aperto contrasto, si sono concesse una tregua.

Uomini e Donne: Gemma Galgani abbraccia Tina Cipollari

Con un colpo di scena che nemmeno Maria De Filippi si attendeva, Gemma è andata in lacrime ad abbracciare Tina Cipollari, la quale ha ricambiato il gesto. Incredula la conduttrice l’ha commentata con ironia esclamando: “Chiamate un medico”. Il motivo di questa tregua è la relazione con il corteggiatore Juan Pablo. Da settimane, infatti, il cavaliere si disinteressa della Dama, facendo sorgere in lei il dubbio che l’interesse mostrato in precedenza fosse falso. Ad alimentare questo pensiero ci ha pensato l’opinionista Gianni Sperti, rivelando che l’uomo ha partecipato in qualità di guest star ad una serata in discoteca. Il che confermerebbe, secondo lui, l’intenzione dell’uomo di partecipare al programma per diventare famoso e non per interesse nei confronti di Gemma.