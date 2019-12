Oggi in tv, anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani lascia lo studio

Oggi, giovedì 19 dicembre, andrà in onda il prosieguo della puntata di Uomini e Donne con Gemma disperata: ecco la decisione di Veronica e Armando

Continua oggi su Canale 5 l’appuntamento con Uomini e Donne con il Trono Over. Al centro della puntata Gemma Galgani, che nutre ancora grossi dubbi su Juan Luis, visto che i due non sembrano andare d’accordo. Tra i due, come racconta la dama torinese, non si è acceso nulla a livello fisico con l’uomo che è andata a trovarla a Torino, trascorrendo insieme la notte in hotel. L’uomo si è addormentato sul letto a sorpresa, scatenando così numerosi dubbi in Gemma. In studio sono arrivati anche le prove di Armando Incarnato con la stessa dama molto delusa dal comportamento di Juan Luis. Anche l’opinionista Gianni Sperti ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ti meriti un amore finalmente, ma se tu continui così te le vai a cercare”. Anche Sperti non crede in Juan Luis con Gemma che esce dalla studio disperata visto che non sa più che fare. Poi arriva lo stesso cavaliere, che sembra voglia sfruttare la popolarità di Gemma, che esce dallo studio e si siede su un divano dietro le quinte. Tina Cipollari corre immediatamente da lei.

Oggi in tv – Uomini e Donne, Armando e Veronica cosa faranno?

Successivamente la puntata continua con gli altri partecipanti del Trono Over con Armando che siede al centro dello studio. L’uomo è uscito con Roberta e questa scelta non sta bene a Veronica: iniziano così nuove discussioni tra i due. Infine, poi arrivano ad una decisione, ossia quella di lasciare insieme il programma.