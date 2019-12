Presepi viventi nelle Marche 2019: dove andare e cosa vedere. Tutte le info utili.

Tra le visite e le gite del periodo natalizio non possono mancare ovviamente quelle ai presepi. Artistici o viventi, i presepi sparsi per le varie zone d’Italia offrono spettacoli da lasciare senza fiato, per l’accuratezza nella rappresentazione delle scene, per la realizzazione delle figure e la cura delle ambientazioni. Sono dei piccoli capolavori di artigianato e arte, messa in scena e recitazione, anche quando non si tratta delle realizzazioni di professionisti. Ogni angolo d’Italia ha il suo presepe che ne riflette la cultura, i costumi e le tradizioni. Andare per presepi, poi, è un ottimo modo per scoprire e conoscere tante meraviglie del nostro territorio. Una vista che è per tutti, famiglie con bambini e gruppi di amici.

Vi abbiamo già proposto diversi presepi da visitare. Qui in particolare vi segnaliamo i presepi viventi nelle Marche da vedere quest’anno. Una regione che ha tanto da offrire, per le bellezze paesaggistiche, il patrimonio culturale e la gastronomia.

Leggi anche –> Best in Travel 2020: le Marche meta top secondo Lonely Planet

Presepi viventi nelle Marche 2019: dove andare

Nella visita ai presepi durante il periodo natalizio, quelli che non dovete perdervi per nulla al mondo sono i presepi viventi nelle Marche. In tutta la regione ne vengono allestiti diversi, alcuni molto famosi e con visitatori che vengono ad ammirarli da tutta Italia, come il Presepe vivente di Genga, vicino alle Grotte di Frasassi. Sono rappresentazioni della Natività molto accurate e dettagliate, che mostrano le grandi abilità di artigiani e artisti locali nella realizzazione delle scene, dei costumi e delle ambientazioni. I personaggi dei presepi sono interpretati da attori professionisti, ma anche da figuranti amatoriali che mettono grande passione in quello che fanno.

Le Marche sono comunque una regione da visitare, anche a Natale, per l’ampia offerta culturale e turistica, dal mare alla montagna, tra tesori artistici e golosa gastronomia.

Leggi anche –> Mercatini di Natale nelle Marche 2019: dove andare e cosa vedere

Intanto scopriamo i presepi viventi nelle Marche da vedere quest’anno, per ogni provincia.

Provincia di Ancona

Presepe vivente di Genga – 26 e 29 dicembre 2019: è il presepe più suggestivo delle Marche e per estensione il più grande al mondo. Copre infatti una superficie di circa 30.000 metri quadri all’interno della Gola di Frasassi, vicino alle famose omonime Grotte di Frasassi, e si presenta come un teatro a tappe sulle falde del monte snodandosi sul sentiero scavato nella roccia e animando la gigantesca grotta, dove si trovano l’incantevole tempietto del Valadier e il Santuario della Madonna di Frasassi. Alla messa in scena del presepe vivente partecipano circa 300 figuranti e in oltre trent’anni è stato visitato da più di 380.000 persone. Gli incassi sono destinati ad iniziative di beneficenza. Quest’anno andrà in scena solo a dicembre e non anche il 6 gennaio come nelle precedenti edizioni.

Presepe vivente di Sassoferrato – Località Coldellanoce – 26 e 29 dicembre 2019 dalle ore 17:30: sotto il Monte Gallo, il paese si trasforma e ogni vicolo, ogni scorcio si anima per diventare un suggestivo teatro a tappe dove un centinaia di figuranti, fedelissimi nelle gesta, spesso personaggi-testimoni della loro propria professione, ripropongono scene di vita quotidiana di un tempo passato: chi cuce, chi ricama, chi disegna, chi scrive. Per la gioia dei piccini, ci sono tanti animali.

Presepe vivente di Pietralacroce – Ancona – 26 e 29 dicembre 2019 – 1 e 6 gennaio 2020 ore 16:30/20:00: nel parco dell’ottocentesca fortificazione anconetana di Forte Altavilla si svolge un suggestivo presepe vivente con più di 200 figuranti in costume che accolgono i visitatori fra coinvolgenti scenografie e realistiche ambientazioni storiche. Passeggiando tra fossati, ponti e gallerie si incrociano soldati a cavallo e i bambini possono ammirare gli animali da cortile: asinelli, tacchini, pavoni, galli galline e pulcini.

Presepe vivente di Moie di Maiolati – 26 dicembre 2019 e 6 gennaio 2020 dalle ore 17 alle ore 19:30: nella splendida cornice dell’Abbazia Benedettina di Santa Maria viene rappresentato il macinare il grano con la pietra, il fare e cuocere il pane in casa, il tessere, poi il mestiere del taglialegna, del calzolaio, dell’arrotino; tutte attività passate da tempo ma interpretate nel luogo e nel senso della nascita di Cristo.

Serra San Quirico: Paese Presepio Animato e Mostra 100 Presepi – 26 e 29 dicembre 2019 – 5 gennaio 2020 dalle 16.30 alle 19.30: nel delizioso borgo con il suo centro storico d’impianto medievale, cinto dalle Copertelle, si alternano le scene della rappresentazione animata con il coinvolgimento di più di 50 persone che si calano nei panni di antichi romani, pastori e artigiani, del tempo di Betlemme. In contemporanea al presepe, resterà aperta la “Mostra 100 presepi“, allestita presso la Chiesa di San Francesco.

Presepe vivente a Barbara – 25, 26, 29 dicembre 2019 – 1, 5, 6 gennaio 2020 dalle ore 18.00: in questo piccolo centro dell’Anconetano la Natività di Nostro Signore Gesù Cristo viene interpretata dal 1972 attraverso una emozionante rappresentazione teatrale che va ben oltre il classico presepe vivente e che vede coinvolti, in un contesto altamente scenografico, più di cento personaggi. Già dalle 17.00 è possibile ammirare le splendide ricostruzioni e gli scenari d’effetto allestiti nei Giardini di Luna.

Alle 18.00 arriva il momento clou: il pubblico si sistema nel piazzale di via Circonvallazione, a ridosso delle mura castellane, ed alzando lo sguardo verso la collina dei Giardini, ammira per circa mezz’ora gli attori che, muovendosi nei 10.000 metri quadrati di palcoscenico naturale, interpretano le varie scene proposte che di anno in anno vengono ampliate e migliorate, dalla Creazione di Adamo ed Eva, all’Annunciazione, alla reggia di Re Erode, fino alla nascita di Gesù Bambino.

Presepe vivente al castello di Precicchie – 26 dicembre 2019 e 1 e 6 gennaio 2020: la natività è organizzata dall’associazione omonima che ha saputo ricreare un paesaggio davvero rispondente alla Betlemme di oltre duemila anni fa. Il presepe ha varcato i confini regionali acquisendo rilevanza sulla stampa nazionale. Uno scenario unico e l’attenzione ai particolari, l’utilizzo di attrezzi originali, la riproposizione di antichi mestieri hanno fatto di Precicchie il borgo presepe.

Provincia di Pesaro Urbino

PresepePaese a Mondolfo – 26 e 29 dicembre dalle 17.30 alle 19.00: l’itinerario della Sacra rappresentazione unisce la visita ad alcuni dei luoghi più interessanti e storicamente curiosi del castello di Mondolfo, l’abitato antico racchiuso dalla duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio militare dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Nel percorso per uno dei Borghi più Belli d’Italia gli antichi mestieri e le professioni dei tempi passati, caratterizzati dalla inconfondibile clima del Natale.

Presepe vivente nelle Terre del Catria – località Paravento di Cagli – 29 dicembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.30: il Presepe si svolge interamente nell’antico borgo di Paravento, nel comune di Cagli, posto lungo l’antica via Flaminia, alle pendici del monte Petrano. Questa graziosa cittadina vanta numerosi monumenti, chiese, palazzi storici e l’ottocentesco Teatro comunale. La rappresentazione della Natività composta da 130 figuranti suddivisi in 30 scene di vita e di antichi mestieri. Per chi ha necessità particolari è disponibile una navetta gratuita dal parcheggio all’ingresso.

Presepe vivente a Piobbico – 26 dicembre 2019 dalle ore 17.00: ogni anno nel borgo di Piobbico si organizza il Presepe Vivente. Pastori, falegnami, fabbri, osti, tessitori, cardatori e filatori di lana, fornai, mercanti, sacerdoti e personaggi sacri sono protagonisti di scene quotidiane, ricreate nelle vecchie cantine, negli androni, nelle piazzette e lungo le strette viuzze del borgo. Nella notte invernale rischiarata dalla luce dei fuochi e delle torce, la realtà si perde e sfuma in un remoto e sconosciuto passato, nel quale l’evento religioso diventa magia.

Provincia di Macerata

Presepe vivente a Villa Ficana – Macerata – 28 dicembre 2019 dalle ore 16.00 alle 20.30: il bellissimo e tipico borgo di Villa Ficana a Macerata con le case di terra si trasformerà nella piccola Betlemme di più di 2000 anni fa. Ad accogliere i visitatori, oltre all’ambientazione, ci saranno personaggi con vestiti d’epoca, che oltre a mostrare i mestieri di una volta, offriranno dei piccoli assaggi fino ad arrivare al cuore dell’evento con la visita alla capanna, dove troveranno Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù riscaldato oggi come all’ora dal bue e l’asinello.

Presepe Vivente di Morrovalle – 26 e 29 dicembre 2019 dalle ore 16:00 alle 19:30: per i vicoli e le piazze verranno inscenate le scene più significative della natività, circondate dalle ricostruzioni della quotidianità di allora con botteghe di ciabattini, fabbri, falegnami, lavandaie, tessitrici. Nei pressi di piazza S. Bartolomeo, in via Bonarelli, l’ex convento dei frati Agostiniani (XIII secolo) ospita il Museo internazionale del Presepio di Morrovalle che vanta una collezione di circa 850 presepi provenienti da tutto il mondo e nella pinacoteca circa 200 quadri realizzati da vari artisti e in tutte le tecniche. Tutto il materiale esposto in due grandi locali caratteristici fa parte della collezione privata di don Eugenio De Angelis, raccolta in 50 anni di passione e amore verso il Presepio.

Presepe vivente di Potenza Picena – 26 e 29 dicembre 2019 e 6 gennaio 2020 dalle 17.30 alle 20.00: con oltre 250 figuranti il presepe vivente andrà in scena nella meravigliosa cornice della Selva dei Frati Minori.

Provincia di Ascoli Piceno

Presepe vivente di Comunanza – 26 dicembre 2019 dalle ore 17.00: il presepe vivente di Comunanza si ripete dal 1969 ed è il più antico della Regione Marche. L’evento ha come suggestiva location il “Parco della Rimembranza“, tra alberi e sentieri. Il pubblico sarà immerso nella rievocazione e camminerà in uno spaccato storico, tra la folla accorsa per il censimento, i mercati dell’epoca, le botteghe, i mestieri, gli artigiani, i campi militari romani e i combattimenti dei gladiatori. Accanto alle scene della Giudea dell’anno zero, troveranno posto richiami della storia sacra, quali quello dell’Annunciazione e dell’incontro con Santa Elisabetta. Terzo livello della rievocazione sarà quello dedicato al viaggio dei Re Magi guidati dalla stella cometa, tra dune di sabbia e paesaggi del deserto evocati da immagini videoproiettate.

Presepe vivente di Grottammare – 26 dicembre 2019, 1 e 6 gennaio 2020 dalle ore 16.30: nasce nel 2004 ed è organizzato nel centro storico di Grottammare, con oltre 300 figuranti in costume d’epoca. Si tratta di un vero e proprio “cammino”, una sorta di pellegrinaggio, che si snoderà tra le vie del “vecchio incasato”. Fra viuzze ombrose, illuminate da fiaccole, fumo, pertugi e oscurità, senso del mistero e antichità, per scoprire, tra i dedali delle piccole case del paese alto di Grottammare, una luce, un calore. Una capanna, ecco: la Natività. Il Bambino, Maria, Giuseppe, l’asino e il bue.

Provincia di Fermo

Presepe vivente di Altidona – 25 e 26 dicembre 2019: con oltre 200 figuranti la manifestazione si svolge nella naturale scenografia del centro storico di Altidona. Lungo il percorso, illuminato con torce e lumi, si incontrano laboratori artigianali, scene di vita palestinesi, ambienti e accampamenti romani, villaggi ebraici, pescatori, pastori, falegnami, animali di ogni sorta. L’itinerario termina alla capanna di un realismo coinvolgente, con il Bambino Gesù scelto tra i piccoli nati di Altidona.

Presepe vivente di Falerone – 26 dicembre 2019 alle ore 16.30: si svolge nella suggestiva cornice dell’Area Archeologica a Piane di Falerone con ben 350 figuranti che mettono in scena accampamenti, mercati e locande che si sviluppano per oltre 2 chilometri suscitando intense emozioni.

Presepe vivente di Montegranaro – 28 e 29 dicembre 2019 dalle 16.30 alle 20. Inaugurazione sabato 28 alle ore 16.00: oltre 600 figuranti, 61 scene e 35 associazioni cittadine coinvolte nella 4° edizione di questo presepe vivente che si sviluppa nel centro storico del paese pieno di vita e mestieri antichi.

Per ulteriori informazioni sui presepi viventi nelle Marche 2019: www.destinazionemarche.it/andar-per-presepi-nelle-marche

Altri presepi da vedere in Italia: