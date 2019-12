Presepi sull’acqua a Crodo, tra fontane e lavatoi della Valle Antigorio, in Piemonte.

La magia dl Natale è rappresentata anche dai tanti meravigliosi presepi che vengono allestiti nelle diverse zone d’Italia. Veri e propri capolavori artistici e dell’ingegno, con tante scene che riproducono sia la natività tradizionale, con la ricostruzione dell’antica Palestina, sia scene ambientate nell’Italia rurale dal Medioevo ai giorni nostri. Presepi napoletani, con costumi ed edifici soprattutto del Sei-Settecento, presepi ambientati nell’Ottocento ma anche natività contemporanee. Variano anche i materiali con cui sono realizzati i presepi: terracotta, legno, sabbia e molti altri. Ogni artista, artigiano o comunità ha la sua fonte di ispirazione e i suoi riferimenti culturali.

Particolarmente suggestive, poi, sono le scene in cui vengono allestiti i presepi. Non solo chiese e spazi aperti o chiusi delle città, ma anche montagne, grotte, spiagge e perfino il mare. Le ambientazioni naturali sono quelle più belle e autentiche, dove il paesaggio è parte integrante della natività. Qui vi proponiamo i presepi sull’acqua i Crodo, località piemontese della Valle Antigorio, pochi chilometri a nord di Domodossola, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Prima, però, vi ricordiamo di non perdere i magnifici presepi viventi allestiti nelle località più suggestive d’Italia, come Matera, Greccio e Genga.

Presepi sull’acqua a Crodo, in Piemonte

Tra i presepi da visitare quest’anno durante il periodo natalizio, segnaliamo i bellissimi Presepi sull’acqua di Crodo, località della Valle Antigorio, in Piemonte. La rassegna è giunta alla sesta edizione e rappresenta un’iniziativa davvero unica in Italia. A Crodo, nelle frazioni e borghi del suo territorio gli abitanti allestiscono decine di presepi che hanno come tema comune l’acqua. Si tratta di presepi realizzati attorno a fonti e piccole cascate, su lavatoi, accanto a fontane.

I presepi, allestiti all’aperto, si possono visitare gratuitamente 24 ore su 24. L’esposizione è stata inaugurata lo scorso 7 dicembre e rimarrà aperta fino a lunedì 6 gennaio 2020.

I presepi sono artigianali e spaziano tra tradizione e sperimentazione, sotto di essi scorre l’acqua, tema comune delle rappresentazioni, come dicevamo. L’acqua è quella di fontane in pietra del Seicento, di antichi lavatoi, luoghi di ritrovo delle donne di un tempo, o ancora l’acqua di rii che diventano cornici naturali per i presepi.

I curatori di questi bellissimi presepi sono semplici cittadini appassionati e dall’eccezionale creatività, che promettono di stupire anche in questa sesta edizione: Presepi sull’acqua è un evento diffuso e rappresenta oggi una delle manifestazioni natalizie più particolari nel ricco panorama nazionale. Piccole Natività minimaliste si alterneranno ad imponenti presepi frutto di grande maestria e realizzati spesso con gli elementi naturali offerti da questa porzione di Val d’Ossola.

Crodo e le sue frazioni di montagna ospitano un percorso di magia ed emozioni tra oltre 60 presepi: un’idea tanto semplice quanto affascinante, portata avanti grazie alla volontà dei curatori, che lavorano mesi per predisporre gli allestimenti. Un evento che si trasforma in un’originale riscoperta di un territorio in cui i paesaggi incontaminati si fondono con le architetture tipiche alpine. Il percorso è sempre fruibile, di giorno e di sera, quando le luci dei presepi rendono ancor più carica di magia questa esperienza, lungo strade, sentieri e mulattiere che portano dai 500 metri di Crodo ai 1200 metri d’altitudine della frazione più alta, l’Alpe Foppiano. Un percorso davvero imperdibile.

Presepi di Crodo: come visitarli



La visita a Presepi sull’acqua diventa anche occasione per scoprire le meraviglie ambientali della Valle Antigorio e le eccellenze gastronomiche racchiuse come tesori tra le vette di questo angolo alpino: immancabile dunque una sosta nei ristoranti locali, in grado di proporre deliziosi piatti gourmet con prodotti a km 0, così come presso produttori e artigiani del gusto che qui, tra formaggi d’alpeggio, prelibatezze da forno, erbe officinali e salumi di alta qualità, rappresentano un’altra tappa apprezzata dai palati più esigenti. Strutture ricettive accoglienti, centri benessere e il vicino polo termale di Premia sono l’ideale completamento dell’offerta della Valle Antigorio.

In occasione della visita ai Presepi sull’acqua a Crodo e frazioni, conviene approfittare per conoscere un vero gioiellino della cultura montana, la Casa Museo della Montagna di Viceno, che sarà aperta gratuitamente – su prenotazione – per gli ospiti di Presepi sull’Acqua.

La visita ai Presepi sull’Acqua di Crodo è gratuita, si può tuttavia prenotare la visita guidata a pagamento, in cui è compreso anche il servizio di navetta. La visita guidata consiste in una passeggiata a Crodo e frazioni, accompagnati dalle Guide del Parco. La partenza è dal Centro Visite del Parco a Crodo con la navetta – riservata esclusivamente a chi prenota l’escursione. Nelle tappe di Verampio e Cravegna sarà offerta una bevanda calda. L’escursione si svolge con un gruppo minimo di 6 persone paganti, con prenotazione obbligatoria.

Le date delle visite guidate:

Sabato 7, 14, 21 dicembre – Domenica 8, 15, 22 dicembre

Tutti i giorni da giovedì 26 dicembre a lunedì 6 gennaio (escluso il 1 gennaio)

Mattino ore 10,00 – Pomeriggio ore 13,30

COSTI (compreso trasporto, accompagnamento e degustazione)

adulti €7 mezza giornata, €10 giornata intera

bambini €3; famiglie €20

Per prenotazioni e informazioni telefonare ai numeri 0324 72572 (numero di rete fissa attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12) e 0324 600005.

Per ulteriori informazioni sui Presepi sull’acqua a Crodo: crodoeventi.it/presepi-sullacqua-2019-la-magia-del-natale-nel-cuore-delle-alpi/#

Sul sito web trovate l’itinerario del percorso e la mappa dei sentieri.

Pagina Facebook: www.facebook.com/presepiacqua

