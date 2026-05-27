Le Isole di Brissago: Un Paradiso Botanico sull’Acqua per l’Estate sul Lago Maggiore

Un giardino che galleggia tra montagne e luce, raggiungibile solo in battello: l’andata è già viaggio. L’acqua del Lago Maggiore si apre come un corridoio e l’estate ha il profumo dei limoni e delle felci. Le Isole di Brissago aspettano lì, a un passo dalla riva e fuori dal tempo.

C’è un momento, mentre il battello rallenta, in cui il fruscio delle onde zittisce il resto. Le sagome delle isole appaiono basse, verdi, quasi timide. Non gridano la loro bellezza. Te la lasciano scoprire a piedi, curva dopo curva, come si fa con le cose preziose.

Il punto non è arrivare. È capire che qui l’acqua riscalda l’aria, la trattiene, la rende gentile. Siamo in Ticino, a 193 metri di altitudine, ed esiste un microclima capace di accogliere piante che non ti aspetti a queste latitudini.

Eccolo, il cuore del posto: un giardino botanico all’aperto, su un’isola vera. Le Isole di Brissago sono due. La maggiore, San Pancrazio, ospita il parco visitabile; la minore, Sant’Apollinare, è una piccola riserva naturale non accessibile. Sull’isola grande cammini tra oltre 1.700 specie provenienti dal Mediterraneo, dal Sudafrica, dall’Australia, dalle Americhe e dall’Asia subtropicale. L’area visitabile misura circa 2,5 ettari: basta un’ora per sfiorarla, ne servono tre per sentirla.

Qui la storia ha piantato radici. A fine Ottocento Antoinette de Saint Léger immaginò un giardino ideale. Negli anni Venti l’imprenditore Max Emden lo ampliò e lasciò la sua impronta con la villa affacciata sull’acqua. Nel 1949 il giardino passò al pubblico. Oggi si cura con competenza e misura. I cartellini sono chiari, le aiuole parlano per zone climatiche, i sentieri sono semplici.

Io ho rallentato sotto un eucalipto. Ho toccato la corteccia liscia. Ho teso la mano verso un frutto di agrumi e ho sentito la tentazione di imparare il nome esatto di ogni foglia. In primavera fioriscono camelie e magnolie. In estate esplodono gli odori: piante subtropicali, agavi, aloe, palme, bambù. Sul bordo dell’acqua, il papavero d’Islanda fa da cerniera tra lago e terra.

Cosa vedere sulle Isole di Brissago

I percorsi tematici: Mediterraneo con oleandri e palme, Sudafrica con protee, Oceania con eucalipti. La Villa Emden: elegante, in posizione scenografica, oggi cuore dei servizi del parco. I belvedere: due terrazze regalano viste ampie su Ascona e le vette. Portano bene al tramonto. L’Isola Piccola: non si visita, ma si scorge la piccola chiesa romanica di Sant’Apollinare (non aperta regolarmente). È un frammento di Medioevo che custodisce il silenzio.

Come arrivare e quando andare

Le Isole di Brissago si raggiungono solo in battello. Partenze regolari da Porto Ronco, Ascona, Locarno e Brissago. Il tragitto più rapido dura circa 10–15 minuti. La navigazione è attiva ogni giorno in alta stagione; da marzo a novembre il giardino è aperto con orari variabili. Se ti servono dettagli su orari e tariffe aggiornate, controlla prima di partire: cambiano in base al periodo.

D’estate c’è ombra, acqua a portata di mano, camminate brevi e panchine ovunque. I sentieri sono ben tenuti e adatti anche a famiglie con passeggini. Sul posto trovi ristorante e servizi. Porta una borraccia: ci sono fontane utili nelle giornate calde.

Quando torni a riva, il lago sembra diverso. Ti resta addosso un odore di resina e di sale che qui non c’è. Forse è solo suggestione. O forse è l’isola che continua a farsi strada nella testa, come una domanda semplice: e se il viaggio, per una volta, fosse tutto qui, tra una foglia lucida e un’ombra che si muove?