La vista più bella del mondo è in questo piccolo borgo che si trova in Italia, ma che in pochi conoscono

Un borgo a picco sul mare che regala una panoramica tra le più belle del mondo ed è in Italia, nelle Marche. Un luogo tutto da scoprire.

L’Italia è il Paese dei borghi; arroccati, circoscritti, piccoli ma caratteristici che sanno regalare paesaggi indimenticabili. Tra questi c’è indubbiamente anche un piccolo borgo nelle Marche, la cui terrazza panoramica è a picco sul mare.

È impossibile conoscere tutti i borghi presenti in Italia; tra quelli più popolosi, quelli disabitati e quelli al centro di opere di riqualificazione se ne contano oltre 5mila, il 69,85% degli oltre 7mila comuni italiani. Una risorsa fondamentale per il nostro patrimonio culturale perché sono soprattutto i borghi a mantenere vive le traduzioni del nostro Paese.

Molti dei borghi italiani sono situati nell’entroterra, ma ce ne sono tonti anche tanti lungo le coste e sono proprio questi a regalare gli scenari e i panorami più suggestivi, con terrazze a picco sul pare che sono una vera gioia per gli occhi. Tra questi ce n’è uno nelle Marche che ha sicuramente una delle viste più belle del mondo.

Fiorenzuola di Focara, il borgo a picco sul mare

Fiorenzuola di Focara è un comune autonomo che conta appena 133 abitanti, si trova nelle Marche in provincia di Pesaro e Urbino. La sua caratteristica principale è la posizione arroccata a 200 metri di altezza dal mare che rende la panoramica del borgo, a picco sul mare, davvero suggestiva.

Si tratta di un borgo medievale che fino al 1631 faceva parte del Ducato di Urbino. La cittadina si erge su uno sperone a picco sul Mar Adriatico e ad accogliere i visitatori -ancora pochissimi rispetto al turismo di massa vissuto da altri borghi- ci sono ancora le vecchie cinte murarie. Ed è proprio sulle mura del borgo che si possono leggere alcuni versi della Divina Commedia di Dante.

Il territorio di Fiorenzuola di Focara si erge su quello che in passato era proverbialmente conosciuto come il territorio dei mari e dei venti, per questo il Sommo Poeta lo cita espressamente nel XXVIII canto dell’Inferno.

Le stradina in pietra sono quelle tipiche di un borgo medievale, il castello che sovrasta il paese fu costruito insieme a quello di Casteldimezzo, Gradara e Granola nel XIII secolo per fini strategici e difensivi. Ma a catturare l’attenzione oggi è il panorama, il belvedere che sfocia sul mare rende oggi il borgo uno dei più suggestivi, anche se poco conosciuto.

Dal centro di Fiorenzuola partono una serie di stradine più o meno impervie che permettono di raggiungere la spiaggia sottostante. Tra queste vale sicuramente la pena attraversare il sentiero delle passioni, una stradina asfaltata che permette di attraversare con più sicurezza la flora del posto fino al mare.