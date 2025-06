I sentieri più belli da esplorare se parti da Olbia: esperienze incredibili per gli amanti del trekking – viagginews.com

Partendo da Olbia puoi intraprendere alcuni dei sentieri più belli della Sardegna e vivere esperienze incredibili: ecco quali fare.

Olbia è un punto di partenza ideale per esplorare la Sardegna ammirando panorami straordinari fatti di montagne, sentieri sulla costa che affacciano sul mare cristallino e tanto altro. Per esempio, alcuni percorsi fanno raggiungere i nuraghi, dei resti di architettura usati da civiltà del passato.

Il trekking è il modo migliore per esplorare questa regione e ci sono diversi itinerari che si possono percorrere partendo da Olbia, vivendo esperienze incredibili.

I migliori itinerari di trekking partendo da Olbia

Il primo percorso è quello che fa giungere al nuraghe di Riu Mulinu, uno dei più affascinanti per gli amanti della storia. Partendo da Su Monte ‘e s’Ape, il sentiero attraversa la macchia mediterranea del posto fino ad arrivare al sito archeologico.

Vista la sua posizione, dal nuraghe si può osservare tutto il Golfo di Olbia con le montagne circostanti. Si può proseguire con il sentiero fino a raggiungere il Castello di Pedres, una fortificazione medievale che domina la piana di Olbia. Il secondo itinerario è quello che permetterà di esplorare l’entroterra di Olbia e si estende alla volta delle montagne del Monte Pino. Si attraverseranno boschi di lecci e sughere.

È un po’ impegnativo poiché in salita ma la vista sarà impagabile, sulle coste della Gallura e sulle isole dell’arcipelago della Maddalena. Ci si potrà imbattere anche nella fauna locale incontrando cinghiali, aquile e mufloni. Il terzo percorso è invece quello da fare nel Parco di Tavolara e Punta Cannone con l’ascesa alla montagna sul mare. È un percorso adatto ai più esperti e sarà davvero un’esperienza indimenticabile.

Il percorso inizia con un breve tragitto in barca per raggiungere l’isola, seguita da un trekking fra paesaggi rocciosi e panorami meravigliosi. Arrivando in vetta si avrà una vista sul Golfo di Olbia, sull’isola di Molara e sulla costa della Sardegna. Infine, l’ultimo percorso è quello di San Pantaleo, un piccolo borgo famoso per i suoi artisti e artigiani.

Da qui, incomincia il sentiero per raggiungere le Rocce di Cugnana, formazioni granitiche davvero bizzarre. Si attraverseranno uliveti, vigneti e boschi e ci si potrà fermare anche nel borgo per rifocillarci con la cucina tipica. Questi sentieri si possono percorrere tutto l’anno ma evitando i mesi estivi nelle giornate in cui fa davvero tanto caldo.

Consultare sempre le informazioni su difficoltà, tempistiche e così via, per capire se si è sufficientemente pronti dal punto di vista fisico per affrontarli.