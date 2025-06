Vuoi fare il bagno tra le rovine degli antichi romani? Una passeggiata tra storia, natura e relax!

Consigli per un weekend romantico e fuori dal comune, se vuoi fare il bagno tra le rovine degli antichi romani, vai qui!

Basta solite mete inflazionate, per una volta si sceglie una tappa alternativa, ma preziosa. Storia, cultura e natura sono davvero un mix perfetto. Fare il bagno tra le rovine degli antichi romani non è qualcosa che si fa tutti i giorni, poterlo realizzare è davvero un’occasione da non perdere.

Non si trovano all’istante queste acque naturali dall’immensa bellezza, ma bisogna prima accedervi compiendo un piccolo sentiero. Si attraversa un borghetto che per quanto tranquillo, sembra quasi deserto, ma sua bellezza è garantita. Infatti, il “silenzio” non è un difetto, ma un grosso pregio se si sta cercando del relax rispetto lo stress quotidiano.

È vero che le città sono bellissime e hanno tanto da offrire, ma c’è chi non ne può più di essere stressato, e ha bisogno di staccare la spina. Ecco questo luogo permette di fare questo, compiendo al tempo stesso qualcosa di unico.

La testimonianza storica di queste rovine è importantissima, i romani sono stati qui e hanno creato questo complesso architettonico giunto fino a noi.

Indicazioni di viaggio, dove fare il bagno tra le rovine degli antichi romani

Acque verdi come lo smeraldo specchiano un antico cantiere navale romano sommerso. Dov’è possibile compiere un’esperienza simile? Nuotare e fare il bagno tra le rovine degli antichi romani è possibile, ecco come fare.

Si tratta del “cuore blu dell’Umbria”, Stifone. È una frazione del Comune di Narni, un antichissimo borgo posto in una gola lungo il fiume Nera. Ha acque smeraldo miste al cobalto, soprattutto è un luogo il cui patrimonio storico e culturale è altamente riconosciuto. Dista a circa 75 km da Roma, si entra in una terra di confine situata proprio in una gola sulla riva sinistra del fiume citato, il quale a Orte affluisce nel Tevere.

Ci sono resti di mulini e cantieri navali, ed è proprio in mezzo ad essi che si può fare il bagno! Un tempo dove oggi c’è il borgo, sorgeva il porto fluviale di Narni che in epoca pre-romana era già esistente e poi divenne sempre più importante. Successivamente con il suo sviluppo fu probabilmente realizzato il cantiere navale a partire dalla Prima Guerra Punica.

Fronteggiava la pontificia Narni, Stifone era un avamposto dei possedimenti longobardi. Si può visitare la Rocca Medievale tutti i giorni, ci sono spesse mostre da visitare, ma si può anche passeggiare in questo luogo misterioso e unico al mondo. La struttura storica e paesaggistica, permettono di compiere quest’esperienza. Alla Rocca si può andare sia a piedi che in auto.

Quindi, si attraversa il paesino di Stifone, il costo del biglietto per fare i bagno tra le rovine romane costa solo 5,00 euro a persona, e gli ingressi sono divisi in questi orari: 9.00-12.00, 12.30-15.30, 16.00-19.00. Se non si ha il pranzo a sacco, si consiglia il Ristorante “Da Nicoletta” con la sua buonissima chitarrina al tartufo, e altri piatti tipici.