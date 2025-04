Non è un semplice albero di ulivo, questo è secolare ed è una vera attrattiva per i turisti

In Sardegna esiste un albero di ulivo plurisecolare: tutti possono ammirare la sua bellezza, è completamente gratis.

La Sardegna è una delle isole più belle ed affascinanti di tutte l’Europa. Un luogo magico e misterioso, al tempo stesso, che nasconde alcune delle più caratteristiche bellezze naturalistiche e architettoniche, nonché antichissime strutture megalitiche, che simboleggiano un passato che ha visto diversi domini e popoli.

Decidere di visitare la Sardegna non sarà soltanto un viaggio tra sabbia bianchissima e acque cristalline, ma sarà una vera e propria esperienze unica, che permetterà di poter scoprire paesaggi mozzafiato che lasciano il segno. Ed è proprio camminando tra i suoi sentirei più incontaminati, che si avrà la fortuna di poter ammirare alcune delle sue particolarissime specie endemiche, sia animali che vegetali.

In Sardegna esiste un plurisecolare albero di ulivo: è unico nel suo genere

Oltre a vantare un vastissimo patrimonio architettonico, la Sardegna può vantare anche una vegetazione unica. Ricchissima di esemplari unici nel suo genere, è una terra in cui sono conservate anche delle specie rarissime, alcune quasi in via d’estinzione. Ma non è tutto perché quest’isola è famosa per ospitare alcuni degli ulivi più antichi e maestosi d’Italia, alcuni dei quali hanno degli esemplari davvero rarissimi.

Tra gli alberi d’olivo più famosi troviamo:

Olivastro Millenario di Luras: situato nel comune di Luras, in località Santu Baltolu di Carana, questo olivastro ha un’età stimata di circa 4.000 anni, rendendolo uno degli alberi più antichi non solo della Sardegna ma dell’intera Europa; S’Ozzastru: conosciuto come l’albero d’ulivo più vecchio d’Italia, si trova anch’esso vicino a Luras. Ha oltre 4.000 anni e gode ancora di ottima salute; Olivo Millenario di Sini: Si trova nel comune di Sini, ed è considerato un monumento naturale per la sua imponenza e longevità; Olivo di Valeri: si trova lungo la strada provincial S17, che collega i paesi di Sarule e Ottana, in località Valeri, in provincia di Nuoro. È situato all’interno di un terreno privato, ma sarà possibile ammirarlo proprio percorrendo la strada. La sua maestosità lo rende ben visibile e non passa di certo inosservato.

Insomma, la Sardegna è una terra che sicuramente non smette mai di stupire e che permette di poter vivere esperienze uniche, completamente immersi nella natura.