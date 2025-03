Hai un viaggio in programma? Evita queste compagnie aeree: sono le più pericolose

Pasqua si avvicina e molti di noi stanno già pensando ad un bel viaggetto. Meglio evitare, però, certe compagnie aeree: secondo le statistiche sono molto pericolose.

Pasqua è ormai alle porte e, oltre a pensare alla colomba e alle uova, la maggior parte di noi, sta pensando anche a organizzare un bel viaggetto. Anche perché quest’anno Pasqua sarà praticamente attaccata al 25 aprile e, di conseguenza, potremo sfruttare i due ponti per fare una vacanza un po’ più lunga.

Avete già pensato a dove andare? Ma, soprattutto, avete già pensato a quale compagnia aerea affidarvi? Secondo i dati alcune sono parecchio pericolose. La vita, quasi sempre, è una questione di fortuna ma è anche vero che le statistiche possono esserci d’aiuto in molte situazioni. E le statistiche attuali ci suggeriscono di evitare determinate compagnie aeree in quanto sono quelle in cui si sono registrati più incidenti.

Avendo ormai moltissima scelta, quindi, non avrebbe proprio senso rischiare. E’ vero che l’incidente può succedere in qualunque momento e anche mentre siamo a piedi ma se ci sono dati che indicano il ripetersi di determinati eventi sinistri, forse alcune compagnie aeree dovrebbero lavorare su determinati aspetti che non funzionano.

Compagnie aeree: ecco le più pericolose

La maggior parte di noi per le vacanze di Pasqua si concede qualche giorno di relax in qualche località turistica o in qualche capitale europea. Oltre al posto in cui andare è fondamentale scegliere con cura anche a quale compagnia aerea affidarsi: secondo le statistiche alcune sono particolarmente pericolose.

Chiariamo subito un concetto: gli incidenti aerei sono circa 50 volte meno frequenti degli incidenti in auto. Dunque avere paura di prendere un aereo non ha senso al giorno d’oggi altrimenti dovremmo avere il terrore anche di andare a lavorare in automobile. I voli aerei rappresentano una comodità irrinunciabile e, spesso, ci permettono anche di risparmiare un mucchio di soldi rispetto ad un tour de force in automobile.

Ma bisogna anche saper scegliere con attenzione a quale compagnia affidarsi e, oltre al prezzo, è determinante prestare attenzione alla sicurezza. Secondo i dati forniti da Airline Rating – una società che valuta il grado di sicurezza delle compagnie aeree – al momento la compagnia più pericolosa al mondo è Aeroflot. Questa compagnia non è più presente in Italia da tre anni: fino al 2022 collegava l’Italia alla Russia. Altre compagnie poco sicure sono:

Air Peace

Breeze Airways

Capital Airlines

Montenegro Airlines

Pakistan International Airlines

Pobeda

Precision Air

Rossiya

Sata Air Acores.

Quindi meglio evitare di prenotare voli con queste compagnie in quanto sono quelle con cui, nel corso degli anni, si sono registrati più incidenti. Via libera, invece, alla nostra cara Ryanair, compagnia che la maggior parte di noi utilizza spesso per i prezzi davvero molto bassi.