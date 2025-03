LuGRE è sulla Luna, le foto emozionanti del nuovo allunaggio – viagginews.com

LuGRE è sulla Luna, tutto il mondo ha visto il video e le foto emozionanti del nuovo allunaggio. Una tappa storica.

Il 2 marzo, un evento storico ha segnato un nuovo capitolo nell’esplorazione spaziale: il ricevitore italiano LuGRE ha raggiunto la superficie lunare. Questo traguardo è stato possibile grazie al lander Blue Ghost di Firefly Aerospace, che ha effettuato un allunaggio morbido nel Mare delle Crisi alle 9:34 ora italiana.

Il lander trasportava a bordo dieci strumenti scientifici, tra cui spiccava l’italiano LuGRE, sviluppato da Qascom per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con la collaborazione della NASA e il supporto scientifico del Politecnico di Torino.

Allunaggio, le foto emozionanti

L’allunaggio di Blue Ghost rappresenta una pietra miliare per il programma Commercial Lunar Payload Services della NASA e sottolinea l’importanza della collaborazione internazionale nello studio dello spazio. Dopo due mesi di viaggio e tre settimane in orbita lunare, il lander ha utilizzato i suoi retrorazzi per guidarsi verso una discesa controllata nel Mare delle Crisi. L’atterraggio all’alba lunare garantisce a Blue Ghost sedici giorni di luce solare per operare sul suolo lunare, evitando le temperature estreme della notte.

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, ha espresso grande orgoglio per questo successo: «LuGRE è una sfida vinta che testimonia la capacità del nostro settore spaziale». Ha inoltre sottolineato come questo risultato sia frutto dell’eccellenza italiana nel campo spaziale e come LuGRE rappresenti un importante contributo alla comunità scientifica internazionale.

LuGRE non è solo uno strumento scientificamente prezioso; è anche un pioniere nella navigazione satellitare nello spazio profondo. È infatti il primo ricevitore GNSS progettato per funzionare oltre l’orbita bassa terrestre ed è lo strumento attivo italiano primo del suo genere sul satellite naturale della Terra. La sua capacità di acquisire segnali GPS e Galileo a distanze superiori ai 200.000 chilometri dalla Terra apre nuove frontiere nell’esplorazione dello spazio profondo.

La missione di LuGRE sulla Luna non si limita alla dimostrazione tecnologica; mira anche a raccogliere dati preziosi che saranno analizzati nei prossimi sei mesi. Queste informazioni contribuiranno significativamente alla banca dati scientifica globale e forniranno insight cruciali per lo sviluppo futuro dei sistemi di navigazione satellitari nello spazio profondo.

L’accensione del ricevitore LuGRE sulla superficie lunare avverrà circa otto ore dopo l’allunaggio del lander Blue Ghost. Da quel momento in poi inizierà ufficialmente la fase operativa dello strumento italiano sulla Luna, segnando così l’inizio di una nuova era nella comunicazione e analisi dei dati nello spazio esterno.

Quest’avventura interplanetaria non solo dimostra le capacità tecnologiche avanzate raggiunte dall’Italia ma rafforza anche la posizione del paese come leader nell’esplorazione dello spazio profondo. La missione apre nuove possibilità per future esplorazioni lunari e potrebbe gettare le basi per ulteriori missioni umane oltre l’orbita terrestre bassa.