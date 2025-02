Esperienze di safari di lusso in Kenya, gli hotel per un soggiorno indimenticabile

Esperienze di safari di lusso in Kenya, vi presentiamo gli hotel dove alloggiare per un soggiorno davvero indimenticabile

Marriott International, Inc. ha annunciato l’espansione del suo portfolio di esperienze di safari di lusso in Kenya, introducendo due nuove e straordinarie destinazioni: The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp e JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp.

Questi progetti rappresentano rispettivamente il debutto del brand The Ritz-Carlton nel settore dei safari di lusso e l’apertura del secondo JW Marriott safari camp nel paese, consolidando ulteriormente la presenza dell’azienda in una delle destinazioni più ambite per gli amanti della natura e dell’avventura.

Luxury Safari in Kenya

Grazie alla collaborazione con Lazizi Mara Limited per il camp nel Masai Mara e Lazizi Solio Limited per quello vicino al Monte Kenya, entrambi facenti parte del Lazizi Group of Companies, Marriott International si impegna a offrire un’esperienza senza pari ai suoi ospiti. Queste nuove aperture non solo rafforzano l’impegno del gruppo nell’ampliare il proprio portfolio globale nel segmento del lusso ma mirano anche a ridefinire gli standard dell’ospitalità di alto livello nelle destinazioni safari più spettacolari dell’Africa.

Jerome Briet, Chief Development Officer per Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International, ha espresso grande entusiasmo per questi progetti: “La firma di questi accordi segna un’altra pietra miliare nella crescita della nostra azienda. Siamo fiduciosi che The Ritz-Carlton, Masai Mara Safari Camp e JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp offriranno esperienze indimenticabili grazie alla loro posizione eccezionale ed al servizio impeccabile.”

The Ritz-Carlton entrerà ufficialmente nel mercato dei safari africani con la sua apertura prevista ad agosto 2025 nella Riserva Nazionale del Masai Mara. Immerso tra gli alberi su un’isola esclusiva circondata dal fiume Sand vicino al confine con la Tanzania, questo rifugio promette viste spettacolari sulla fauna selvatica locale inclusa la Grande Migrazione. Con 20 suite eleganti dotate ogni comfort moderno immaginabile – dalla plunge pool privata alle docce esterne – fino ad arrivare a una suite presidenziale con quattro camere da letto; ogni dettaglio è stato pensato per garantire un soggiorno indimenticabile.

Dall’altra parte troviamo JW Marriott Mount Kenya Rhino Reserve Safari Camp che aprirà i battenti all’inizio del 2026. Situato tra le pendici del Monte Kenya e le cime delle Montagne Aberdare all’interno della Solio Game Reserve – famosa per il suo programma di riproduzione dei rinoceronti – questo campo offre incontri ravvicinati con rinoceronti bianchi e neri oltre ad altre specie locali come leopardi e ghepardi. Le 20 tende-lodge saranno dotate di tutti i comfort moderni inclusa una piscina privata.

Entrambi i camp si impegneranno attivamente nella conservazione ambientale utilizzando materiali sostenibili nelle costruzioni ed infrastrutture a basso consumo energetico. Inoltre, attraverso la creazione di posti lavoro localmente ed iniziative educative mirate alla conservazione della fauna selvatica assicureranno che i benefici derivanti dal turismo siano distribuiti equamente tra le comunità locali.

Queste aperture non solo arricchiranno ulteriormente il già impressionante portfolio keniano della compagnia ma stabiliranno nuovi standard nell’ospitalità luxury africana promettendo ai viaggiatori esperienze trasformative nei paesaggi mozzafiato dell’Africa orientale.