Animali a bordo con Aeroitalia: prenotazione più semplice e numero ammesso per ogni volo – viagginews.com

Animali a bordo, l’iniziativa “Pet on Board” di Aeroitalia: prenotazione più semplice e numero ammesso per ogni volo

Viaggiare con i propri animali a bordo degli aerei è diventata una pratica sempre più diffusa e accettata dalle compagnie aeree di tutto il mondo. Le politiche adottate dalle varie compagnie possono variare significativamente in termini di costi, regolamenti e condizioni di viaggio previste per gli animali, ma l’obiettivo comune è garantire un trasporto sicuro e confortevole sia per loro sia per i loro proprietari.

Per poter viaggiare con serenità, è fondamentale informarsi preventivamente sulle specifiche normative della compagnia aerea scelta. Generalmente, piccoli cani e gatti possono viaggiare in cabina con il proprio padrone, purché sistemati in un trasportino omologato che possa essere collocato sotto il sedile davanti al passeggero. Per gli animali di dimensione maggiore, invece, è previsto il trasporto nella stiva dell’aereo, adeguatamente attrezzata per assicurare la loro sicurezza e il loro benessere durante il volo.

Oltre alle disposizioni delle compagnie aeree, è importante considerare anche le normative sanitarie del paese di destinazione relative all’ingresso degli animali domestici. Queste possono includere la necessità di vaccinazioni specifiche, trattamenti antiparassitari o periodi di quarantena. Prepararsi adeguatamente su questi aspetti può evitare spiacevoli sorprese all’arrivo.

Aeroitalia, le regole per viaggiare con i 4 zampe

Viaggiare in aereo con un animale domestico richiede una pianificazione attenta e la conoscenza delle regole imposte dalle compagnie aeree, che possono variare notevolmente.

Aeroitalia, la compagnia aera italiana che serve diverse destinazioni fra Italia e Europa, ricorda ai passeggeri che c’è la possibilità di portare in viaggio i propri amici a 4 zampe. “Ti ricordiamo che il tuo amico a 4 zampe è il benvenuto a bordo dei nostri voli!”, spiega il post sul profilo ufficiale della compagnia.

Il pet puó viaggiare con il padrone in cabina passeggeri con il suo trasportino (46x31x25, tot. max 10kg) e libretto sanitario. Vengono accettati fino ad un massimo di 6 pet per volo. Possono viaggiare insieme nello stesso trasportino 2 cani/cuccioli di dimensioni e taglia simili oppure una mamma con cucciolo nel totale peso consentito e che siano in grado di assumere una posizione naturale, girarsi e accucciarsi senza difficoltà. Inoltre, la compagnia ricorda che la prenotazione del pet+trasportino può essere fatta in autonomia prima della chiusura della transazione di acquisto su sito e App.

E’ importante infine ricordare che il nostro animale può essere preparato al viaggio assicurandoci che abbia familiarità con il trasportino nei giorni precedenti la partenza. Questo può aiutare a ridurre lo stress durante il volo. Importante anche assicurarsi di avere acqua e cibo sufficienti per l’intera durata del viaggio ed eventualmente dei tranquillanti prescritti dal veterinario se l’animale soffre particolarmente lo stress da viaggio.