Lavorare in Norvegia, evento di reclutamento il 12 febbraio, come partecipare

Destination Norway: arriva l’evento di reclutamento per lavorare in Norvegia, la data da segnare è il 12 febbraio. Come partecipare.

In un mondo sempre più globalizzato, la ricerca di opportunità lavorative oltre i confini nazionali è diventata una realtà per molti. In questo contesto, la Norvegia si presenta come una destinazione allettante per chi cerca non solo un lavoro ma anche un’esperienza di vita in uno dei paesi più sviluppati e con uno degli standard di vita più alti al mondo.

È in questa ottica che si inserisce l’evento “Destination Norway – Find your place in the Norwegian adventure!”, organizzato dalla rete EURES, previsto per mercoledì 12 febbraio 2025.

Destination Norway, come partecipare

L’iniziativa rappresenta una finestra aperta sulle numerose possibilità che il mercato del lavoro norvegese offre a professionisti e lavoratori provenienti da ogni angolo d’Europa. Dalle ore 12:00 alle 15:00, i partecipanti avranno l’opportunità unica di immergersi virtualmente nella realtà norvegese, scoprendo non solo le offerte di lavoro disponibili ma anche le condizioni di vita nel paese scandinavo.

La gamma dei settori lavorativi coinvolti nell’evento è ampia e variegata. Dal settore alberghiero all’industria verde, passando per le professioni sanitarie e il settore IT, “Destination Norway” promette opportunità per quasi ogni campo professionale. Questa diversità riflette la dinamicità dell’economia norvegese e la sua capacità di accogliere competenze internazionali in vari ambiti.

Per coloro interessati al settore turistico, ad esempio, ci sono posizioni aperte come guide turistiche o addetti agli eventi; mentre il settore della pesca e dell’agricoltura cerca nuove forze fresche pronte a imparare o portare esperienze pregresse in questi campi tradizionalmente forti nell’economia norvegese. Anche l’industria manifatturiera offre diverse possibilità così come il crescente settore delle tecnologie verdi cerca talenti motivati a contribuire alla transizione ecologica del paese.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita ed è richiesta solamente una registrazione online preliminare durante la quale i candidati potranno caricare il proprio CV. Questo permetterà ai partecipanti non solo di farsi conoscere dalle aziende presentatrici ma anche di candidarsi direttamente alle posizioni che ritengono più adatte al loro profilo professionale.

L’iniziativa “Destination Norway” si configura quindi come un ponte virtuale tra i cercatori di lavoro europei e il mercato del lavoro norvegese; un’occasione imperdibile per chi desidera arricchire il proprio percorso professionale con un’avventura nordica. La pagina ufficiale dell’evento offre tutte le informazioni necessarie sia sulle modalità di partecipazione sia sull’elenco aggiornato delle offerte disponibili.