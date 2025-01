Arriva il weekend della Candelora, il meteo prevede l’arrivo del ciclone Mediterraneo

Questo sarà il cosiddetto weekend della Candelora, e le previsioni meteo parlano di un possibile arrivo del ciclone Mediterraneo

Il weekend della Candelora si preannuncia turbolento per molte regioni italiane, con l’arrivo di un nuovo ciclone mediterraneo che promette di portare maltempo diffuso tra sabato 1 e domenica 2 febbraio. La Candelora, festività che cade il 2 febbraio e che è legata a tradizioni religiose antiche e a credenze popolari legate al meteo futuro, quest’anno sembra confermare il detto “quando vien la Candelora de l’inverno semo fora, ma se piove o tira vento ne l’inverno semo dentro”, preannunciando un prolungamento delle condizioni invernali.

Già dalla giornata di oggi venerdì 31 gennaio, le condizioni meteorologiche hanno iniziato a mostrare segni di peggioramento soprattutto al Nord Ovest dell’Italia. Le previsioni indicano precipitazioni persistenti su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia fino alle prime ore di sabato. Queste piogge saranno accompagnate da intense nevicate sulle Alpi e Prealpi dove i fiocchi potranno scendere oltre i 900/1000 metri di quota.

Previsioni dettagliate

Tuttavia, la notizia più allarmante riguarda la formazione del ciclone mediterraneo che mira direttamente alle isole maggiori del nostro Paese: Sicilia e Sardegna sono infatti nel mirino del fenomeno atmosferico. Già nel corso della giornata di sabato si attendono violente precipitazioni anche sotto forma di nubifragi nelle due isole.

Queste condizioni meteorologiche avverse non solo rappresentano una minaccia per la sicurezza delle persone nelle aree colpite ma potrebbero anche causare significativi disagi alla circolazione stradale e ai trasporti in generale. Inoltre, il rischio idrogeologico potrebbe aumentare notevolmente nelle zone già predisposte a frane ed esondazioni.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione meteo per essere pronte ad intervenire in caso di necessità. Si raccomanda alla popolazione delle aree interessate dal maltempo estremo una particolare attenzione alle comunicazioni ufficiali e ai consigli forniti dalla Protezione Civile.

Nonostante il periodo dell’anno suggerisca un graduale miglioramento delle condizioni climatiche verso una primavera anticipata, questo weekend ricorda come il clima possa riservare sorprese impreviste influenzando significativamente la vita quotidiana delle persone.