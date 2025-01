Dove va in vacanza la Royal Family? i luoghi che in pochi conoscono

Se siete curiosi di scoprire i luoghi di vacanza della Royal Family, ecco la lista dei posti dove i reali inglesi amano passare momenti di relax.

Quando si parla di vacanze, anche i membri della famiglia reale britannica hanno le loro preferenze e destinazioni predilette, luoghi che spaziano dalle spiagge caraibiche alle montagne svizzere, passando per isole tropicali e ritiri solitari. Questi viaggi, sebbene siano momenti privati lontani dagli impegni ufficiali, ci offrono uno sguardo sulla vita personale dei reali e sulle loro scelte quando desiderano rilassarsi e staccare dalla routine quotidiana.

Siete curiosi di fare un viaggio nei luoghi del pianeta preferiti dai royals per le loro vacanze? la rivista specializzata Town&Country ha elencato i luoghi del cuore dei reali.

L’isola di Mustique e il fascino caraibico

L’isola di Mustique, situata nei Caraibi, è stata a lungo associata alla Principessa Margaret che qui possedeva una villa chiamata Les Jolies Eaux. Questa piccola isola privata è diventata un rifugio per molti membri della famiglia reale nel corso degli anni. Kate Middleton e il Principe William sono stati avvistati più volte in vacanza a Mustique con i loro figli, l’ultima delle quali nel 2019.

Botswana: un capitolo romantico

Il Botswana rappresenta un capitolo romantico nella storia d’amore tra il Principe Harry e Meghan Markle. Il paese africano è stato teatro del loro terzo appuntamento – una notte sotto le stelle che Harry ha descritto come cruciale per la nascita del loro legame. La coppia è tornata in Botswana anche per celebrare il compleanno di Meghan l’anno successivo.

Maiorca e i ricordi reali

Maiorca ha ospitato la famiglia reale britannica nel 1987 quando l’allora Principe Carlo e la Principessa Diana portarono i giovani William e Harry in visita alla famiglia reale spagnola. L’affetto di Diana per quest’isola spagnola era tale da farla tornare ancora l’anno successivo.

Nevis: un rifugio dalla luce dei riflettori

La Principessa Diana cercò rifugio dall’attenzione mediatica a Nevis nel 1993 insieme ai suoi figli. Lì soggiornarono al Montpelier Plantation Estate, un luogo che prometteva tranquillità e relax – qualcosa che Diana desiderava intensamente durante quel periodo turbolento della sua vita.

Sandringham: tradizioni natalizie e oltre

La tenuta di Sandringham in Norfolk è una destinazione tradizionale per le vacanze natalizie della famiglia reale britannica. Oltre al Natale, questa località offre attrattive tutto l’anno ed è profondamente radicata nelle tradizioni reali.

Le Bahamas e Corfù: tra ufficialità e relax

Le Bahamas hanno visto la presenza dei reali britannici sia in occasioni ufficiali sia private; recentemente il Principe William e Kate Middleton hanno soggiornato al Cove sull’Atlantis Paradise Island durante un tour nei Caraibi.

Corfù detiene un posto speciale nei cuori dei reali britannici grazie alle sue connessioni storiche con il principe Filippo ed è stata scelta come meta estiva da Carlo e Camilla per molti anni.

Klosters e la passione per lo sci

Klosters in Svizzera attira gli amanti dello sci nella famiglia reale; Carlo qui ha persino due seggiovie intitolate a suo nome. È nota anche come la località dove fu rivelato al mondo il rapporto tra William e Kate Middleton grazie ad alcune foto scattate durante una vacanza sulla neve nel 2004.

Recentemente i Sussex hanno esplorato il Costa Rica prima delle festività natalizie dimostrando ancora una volta come i membri più giovani della Royal Family apprezzino scoprire nuove destinazioni insieme alle tradizioni consolidate. Le Isole Scilly offrono un angolo di paradiso tropicale poco distante dalle coste inglesi ed hanno attratto più volte i Cambridge grazie alla loro bellezza naturale straordinaria ed all’atmosfera tranquilla che vi regna sovrana.

Balmoral: il ritiro estivo per eccellenza

Infine, non si può parlare delle vacanze dei reali senza menzionare Balmoral nelle Highlands scozzesi: questo castello rappresenta da decenni la quintessenza del ritiro estivo regale dove generazioni di Windsor hanno trascorso momenti felici circondati dalla natura selvaggia scozzese. Qui la Regina Elisabetta ha passato gli ultimi giorni della sua vita, fino all’8 settembre 2022.