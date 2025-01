Quando Sanremo è impazzito per i Duran Duran: le location di Sposerò Simon Le Bon

A pochi giorni dall’inizio del Festival, ricordiamo l’evento rimasto nella storia di Sanremo: l’arrivo dei Duran Duran.

Il Festival di Sanremo, evento annuale che catalizza l’attenzione di milioni di spettatori, è alle porte. Questa manifestazione, nata nel 1951, non è solo una competizione canora ma un vero e proprio fenomeno culturale che riflette l’evoluzione della musica e della società italiana. Ogni anno, il Teatro Ariston si trasforma nel cuore pulsante dell’Italia per cinque serate, durante le quali artisti emergenti e big della musica si esibiscono con l’intento di conquistare il podio.

Ma Sanremo è anche sinonimo di moda, con i suoi red carpet che diventano vetrina per stilisti famosi e nuovi talenti del design italiano.

Duran Duran a Sanremo, l’evento rimasto nella storia e le location del film

Il film “Sposerò Simon Le Bon”, uscito nelle sale cinematografiche nel 1986 e tratto dal libro di Clizia Gurrado, rappresenta un vero e proprio tuffo nella nostalgia per gli appassionati della musica degli anni ’80 e, in particolare, per i fan dei Duran Duran. Questa pellicola non solo cattura l’essenza di un’epoca in cui la musica pop aveva un impatto culturale senza precedenti ma si concentra anche su un evento che ha segnato la storia del Festival di Sanremo: l’arrivo dei Duran Duran come ospiti.

La band britannica, all’apice del suo successo, fu accolta da una marea umana di fan in delirio, pronti a tutto pur di avvicinarsi ai loro idoli. Il film riesce magistralmente a documentare questo fenomeno, offrendo uno spaccato vivido e autentico dell’isterismo collettivo che poteva scatenare una band del calibro dei Duran Duran.

“Sposerò Simon Le Bon” si è trasformato in un viaggio emotivo che ha esplorato il fenomeno dell’idolatria giovanile e dell’impatto culturale della musica sulla società. Per chi fa parte della generazione degli anni 80, certi momenti sono diventati icone indimenticabili che ancora oggi nessuno dimentica, e che sono entrati nella storia del Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo del 1985 è stato un’edizione storica per la storia della musica pop degli anni ’80, e il film Sposerò Simon Le Bon racconta proprio l’evento dell’arrivo dei Duran nella città ligure, presa d’assalto dai fans della band inglese. Tra le location del film che si trovano a Sanremo, ricordiamo quelle raccontate dal sito specilizzato Davinotti.

L’hotel dove la protagonista Clizia si intrufola fingendosi giornalista per partecipare alla conferenza stampa dei Duran Duran prima della loro partecipazione al Festival, è il Royal Hotel in Corso Imperatrice 80 a Sanremo. La scalinata dove Clizia viene raggiunta da Alex, che la riporta in moto a casa con la gamba rotta, è quella dell’ospedale di Sanremo.

La scalinata dove Clizia cade e si rompe la gamba (come Simon!), si trova all’Ospedale San Pietro – Fatebenefratelli in Via Cassia, 600 a Roma, ma il sito Davinotti riporta che la scalinata in seguito è stata rifatta.