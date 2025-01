Jet Lag, i trucchi pratici che ti aiutano davvero a non soffrire il fuso orario – viagginews.com

Il Jet Lag è uno dei problemi più fastidiosi quando si viaggia: ecco i trucchi pratici che ti aiutano davvero a non soffrire il fuso orario

Il jet lag, noto anche come disordine del fuso orario, rappresenta una delle sfide più comuni e fastidiose per i viaggiatori che attraversano rapidamente diversi fusi orari. Questo fenomeno si verifica perché il nostro orologio biologico interno, o ritmo circadiano, che regola il ciclo sonno-veglia, rimane sincronizzato con l’ora originale di partenza, trovandosi così in disaccordo con l’orario della nuova destinazione. Le conseguenze possono variare da lievi disagi a sintomi più severi come affaticamento intenso, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e perfino alterazioni dell’umore.

La scienza dietro al jet lag è affascinante poiché coinvolge il complesso sistema dei ritmi circadiani che influenzano non solo il sonno ma anche la fame, la digestione e altre funzioni corporee. Viaggiare verso est tende a essere più problematico rispetto al viaggio verso ovest perché richiede al corpo di “accorciare” il giorno, un adattamento generalmente più difficile rispetto all'”allungarlo”.

Trucchi e consigli per combattere il jet lag

Per mitigare gli effetti del jet lag, gli esperti consigliano varie strategie: adeguarsi gradualmente al nuovo fuso orario alcuni giorni prima della partenza; esporre il proprio corpo alla luce naturale per aiutare a resettare l’orologio interno; mantenere un’idratazione adeguata; evitare caffeina ed alcol durante il volo; e cercare di adottare subito le abitudini locali una volta arrivati a destinazione. Sebbene queste tattiche non possano eliminare completamente i sintomi per tutti i viaggiatori, possono significativamente alleviarli e rendere l’esperienza di viaggio molto più piacevole.

Combattere il jet lag richiede una strategia ben pianificata che inizia già prima della partenza e continua fino all’arrivo a destinazione. Un primo passo fondamentale è adeguare gradualmente il proprio orologio biologico ai nuovi orari, iniziando a modificare le proprie abitudini di sonno alcuni giorni prima del viaggio. Questo può significare andare a letto un’ora più presto o più tardi, a seconda della direzione del viaggio, per facilitare l’adattamento al nuovo fuso orario.

Durante il volo, è importante mantenere un alto livello di idratazione bevendo abbondante acqua e limitando l’assunzione di caffeina e alcol, noti per disidratare e influenzare negativamente la qualità del sonno. Inoltre, sfruttare ogni occasione per muoversi e fare stretching aiuta a migliorare la circolazione sanguigna riducendo i disagi fisici legati al lungo viaggio.

All’arrivo, cercare di adattarsi immediatamente alla routine quotidiana del nuovo fuso orario può essere d’aiuto. Se si arriva durante il giorno, esporsi alla luce naturale aiuterà a regolare l’orologio interno. Al contrario, se si arriva di notte, evitare schermi luminosi e creare un ambiente favorevole al riposo può facilitare un sonno ristoratore.

Un altro consiglio utile è quello di prevedere nei primi giorni dopo l’arrivo attività leggere che non richiedano uno sforzo cognitivo elevato. Questo permette al corpo di adattarsi senza ulteriori stress. Infine, pratiche come la meditazione o esercizi di respirazione possono contribuire ad alleviare lo stress del viaggio e favorire un migliore adattamento al nuovo ambiente.

Adottando questi accorgimenti con una certa anticipazione rispetto alla data della partenza e mantenendo una certa flessibilità nei primi giorni dopo l’arrivo, è possibile mitigare significativamente gli effetti del jet lag sul proprio organismo ed energia. Così facendo si potrà godere appieno dell’esperienza di viaggio fin dai primissimi momenti senza lasciare che il disorientamento temporale ne comprometta la qualità.