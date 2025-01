Le meraviglie dell’inverno americano: vacanza da sogno tra le stazioni sciistiche più alte del mondo

Sulla neve negli Stati Uniti: le meraviglie dell’inverno americano tra sport, paesaggi e après-ski, c’è l’imbarazzo della scelta.

L’inverno negli Stati Uniti trasforma il paesaggio in un paradiso per gli amanti degli sport sulla neve, offrendo una varietà di esperienze che vanno dalle familiari piste innevate a villaggi pittoreschi fino ai resort situati sulle cime delle montagne più alte del mondo. Questa stagione fredda porta con sé non solo la promessa di avventure emozionanti ma anche quella di paesaggi mozzafiato, ospitalità calorosa e divertenti opzioni per l’après-ski.

Fred Dixon, presidente e CEO di Brand USA, sottolinea la ricchezza delle destinazioni sciistiche americane: “Che stiate sciando sotto il cielo soleggiato delle Colorado Rockies o dirigendovi verso lo Utah, gli Stati Uniti sono la patria di alcune delle migliori località sciistiche al mondo”.

Con 37 dei 50 stati che offrono possibilità di sciare, l’America si rivela una terra di vasta scelta per gli appassionati della neve. Le località meno note come Boone in North Carolina o Canaan Valley in West Virginia rappresentano l’ideale per le famiglie e i principianti grazie alla loro atmosfera accogliente e alle numerose attività disponibili.

“The greatest snow on earth”, tra Utah e Colorado

Il Colorado è la destinazione sciistica più nota degli Stati Uniti, rinomata per la neve leggera e farinosa, centinaia di chilometri di piste variegate, il sole splendente e il cielo azzurro. Ospita oltre due dozzine di stazioni sciistiche, tra cui quattro delle più alte del mondo: Breckenridge, Loveland, Telluride e Aspen, tutte al di sopra dei 3.800 metri sulle imponenti Rocky Mountains.

Molti resort dispongono di un servizio navetta dall’aeroporto di Denver, ma è anche possibile volare direttamente da numerose città statunitensi verso aeroporti regionali del Colorado. Ad esempio, si può atterrare a Eagle per raggiungere Vail Mountain o a Hayden/Yampa Valley per accedere a Steamboat Springs. Per chi preferisce il treno, l’Amtrak collega Denver al Winter Park Resort fino al 31 marzo.

Lo Utah conta 15 stazioni sciistiche, 10 delle quali si trovano a un’ora dall’aeroporto di Salt Lake City, dove è possibile noleggiare un’auto o prendere un autobus o una navetta per le piste. Si può anche scegliere di soggiornare nel centro di Salt Lake City e recarsi ogni giorno in una stazione diversa.

Tra le località da non perdere: Park City, la più grande stazione sciistica degli Stati Uniti, che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 2002, e Sundance, il resort rustico fondato dall’attore Robert Redford, famoso per ospitare ogni gennaio il Sundance Film Festival. Lo Utah, rinomato per la sua neve leggera e soffice, ha coniato il celebre slogan “The Greatest Snow on Earth” per descrivere questa caratteristica unica.