Un pizzico d’Oriente in tavola con la ricetta originale del riso alla cantonese: è una squisitezza

È questa la ricetta perfetta per preparare un riso alla cantonese delizioso: così buono che sembrerà di essere proprio in Cina.

Il riso alla cantonese è un piatto tipico della cucina cinese, molto popolare anche nei ristoranti cinesi in Italia e in altre parti del mondo. È un piatto a base di riso, solitamente preparato con riso bianco cotto e saltato in padella insieme ad altri ingredienti come uova, piselli, prosciutto cotto. La preparazione prevede anche l’uso di salsa di soia per insaporire e colorare il riso.

È un piatto molto versatile e spesso viene servito come contorno o come piatto principale. Si tratta di una preparazione molto ricca e abbondante, la cui unione degli ingredienti permette di ottenere un sapore unico, che viene reso ancora più speciale dall’aggiunta della salsa di soia.

Riso alla cantonese, con questa ricetta lo prepari proprio come lo fanno in Cina

Preparare in casa il riso alla cantonese non è affatto complicato, tuttavia, bisognerà seguire alla lettera la ricetta e rispettare con accuratezza i vari passaggi affinché si possa ottenere realmente il risultato sperato. Vediamo quindi nel dettaglio quali ingredienti servono e come procedere per portare in tavola uno squisito riso alla cantonese.

Ingredienti per 4 persone:

200 g di riso ribe

50 g di pisellini

2 uova medie

30 g di prosciutto cotto

25 g di vino di riso

200 g di acqua

Olio di semi di arachide

Erba cipollina

Sale fino

Procedimento:

Per procedere con la preparazione del riso alla cantonese, per prima cosa sciacquare accuratamente il riso fin quando l’acqua non risulterà completamente trasparente Mettere quindi il riso in una pentola e ricoprirlo con l’acqua Per essere certi di usare la quantità giusta, infilare il palmo della mano nella pentola e mettere tanta acqua fino a ricoprire le nocche delle dita Coprire con il coperchio e cuocere a fiamma alta fino a bollore Dopodiché, abbassare leggermente la fiamma e proseguire la cottura per altri 2-3 minuti Passato questo tempo, abbassare ulteriormente la fiamma e cuocere per altri 10 minuti senza mai alzare il coperchio Solo passati questi minuti, si potrà verificare se l’acqua è stata completamente assorbita. Se così non fosse proseguire la cottura per un altro paio di minuti Spegnere quindi la fiamma, è sempre senza alzare il coperchio, lasciare riposare per altri 10 minuti Nel frattempo sbollentare i piselli e una volta cotti, passarli subito sotto il getto di acqua corrente per mantenere vivo il loro colore Tagliare il prosciutto cotto a cubetti In una ciotola aprire le uova e sbatterle con i rebbi di una forchetta In una wok mettere a scaldare l’olio, versare quindi le uova e farle cuocere ottenendo l’effetto strapazzato Unire il riso alle uova e lasciare insaporire Aggiungere il prosciutto Regolare di sale e unire anche il vino di riso Saltare il tutto a fiamma viva per un paio di minuti Aggiungere infine la salsa di soia

Ora non resta che impiattare, aggiungere dell’erba cipollina e gustare un buon piatto di riso alla cantonese.