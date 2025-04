La Promessa, “è troppo tardi”: la frase che gela la protagonista

La Promessa, anticipazioni prossimi episodi in onda ad aprile: l’annuncio sconvolge la protagonista, non può credere a quello che ha scoperto.

La Promessa è una soap opera spagnola con protagonista della trama Jana, una ragazza che arriva al palazzo dei Lujan per scoprire che cosa è successo a sua madre e dove si trovi suo fratello Marcos. Ma proprio qui, dopo essere entrata a far parte della servitù, si innamora di Manuel e tra i due nasce una bellissima ma tormentata storia d’amore. Nelle ultime puntate Martina è riuscita a scappare dal sanatorio dove era stata rinchiusa.

Ayala aveva, infatti, spinto Margarita a mandarla via, dopo averla accusata di aver attentato alla sua vita. Il conte aveva minacciato la giovane di andare alla guardia civile. Manuel e Curro, invece, sono tornati alla loro vecchia vita ma si sono resi conto che molte cose non sono più come prima. Hanno scoperto, oltre all’assenza di Martina, della morte di Pia. Non sanno ancora che in realtà la donna è nascosta in una grotta. Nei prossimi episodi- come rivelano le anticipazioni- non mancheranno gli imprevisti.

La Promessa, spoiler prossimi appuntamenti: la protagonista resta spiazzata, la notizia è inaspettata

Nelle prossime puntate de La Promessa Martina tornerà finalmente a casa, dopo essere stata rinchiusa in un sanatorio per alcune settimane. Curro, infatti, tornato dalla guerra, ha aiutato la giovane a scappare, dopo aver scoperto che stava subendo trattamenti terribili. Il suo ritorno, però, causerà l’ira di Ayala, che continuerà ad accusarla di aver tentato di ucciderlo somministrandogli il veleno di cicuta.

Avrà ancora l’idea di andare a denunciarla e per questo la ricatterà: dovrà accettare il suo matrimonio con Margarita. Inizialmente Martina continuerà a mostrarsi contraria, ma parlando con Curro cambierà opinione. Il ragazzo le farà capire che è l’unica soluzione per non correre rischi, dato che poi il conte le farà sapere di dover andare in un convento. Curro le spiegherà che probabilmente il comportamento di Ignacio è legato al forte amore che prova per Margarita.

Martina, a quel punto, andrà a parlare con sua madre e si scuserà con lei, dicendole di accettare le nozze con il nobile. Le due donne si ritroveranno e in seguito la vedova di Fernando riferirà entusiasta le parole di Martina al conte. Ma a quanto pare, quest’ultimo, non vorrà sentire ragioni: “Ho già chiamato il convento per Martina, è troppo tardi”. Una frase che lascerà spiazzata la sua compagna e che potrebbe avere conseguenze importanti.