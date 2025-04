Volo in aereo, tutti pazzi per il “check-in chicken”: il trend di TikTok per avere i posti migliori risparmiando

Attraverso i social sta spopolando un trucco per ottenere degli ottimi posti in aereo senza aggiungere spese extra: come funziona il “check-in chiken”.

Per qualcuno prenotare un aereo è il primo passo verso le sognate vacanze. Per qualcun altro è una pura necessità per spostamenti di dovere. In qualunque caso, una delle priorità quando si sceglie un volo è il risparmio.

Parte così la caccia alle offerte migliori, monitorando le più interessanti proposte delle compagnie aeree che variano in tempo reale. Il biglietto in sé non è l’unica spesa a cui bisogna far fronte, poiché a questa si aggiungono eventuali somme extra per bagagli a mano o in stiva.

Un fattore molto importante a cui i viaggiatori spesso non vogliono rinunciare è la comodità. Volare in aereo può significare trascorrere lunghe ore rannicchiati al proprio posto, con poche possibilità di sgranchirsi le gambe. Per questo anche la scelta del posto migliore è un piccolo investimento di cui tenere conto.

E se fosse possibile ottenerlo risparmiando? Generalmente la prenotazione della poltrona implica un costo aggiuntivo, che secondo un nuovo trucco diffuso sul web, potrebbe essere evitato ricorrendo ad un’astuta strategia. Si chiama “check-in chicken” ed è un trend che gli esperti travel blogger stanno testando con ottimi risultati.

Come funziona il “check-in chicken”: ottime poltrone senza spese

Affrontare il viaggio in aereo su una poltrona circondata da spazio libero e magari vicina al finestrino è un sogno a cui molti scelgono di rinunciare per risparmiare. Come analizzato da molti viaggiatori sui social infatti, al momento della prenotazione di un volo le compagnie aeree tendono ad assegnare automaticamente un posto casuale, generalmente al centro o in fondo all’aereo.

Questa assegnazione è accompagnata dalla possibilità di scegliere un altro posto di propria preferenza ma pagando un sovrapprezzo. Non tutti però, sono disposti a farlo e decidono dunque di procedere tenendo il posto assegnato. Il risultato: con grande probabilità i posti migliori in aereo saranno ancora liberi.

Il trucco del “check-in chicken” consiste quindi nel rimandare il più possibile il momento del check-in online. Aspettando l’ultimo minuto possibile per effettuarlo, è probabile che si riescano ad ottenere i posti migliori in aereo, ancora disponibili perché non assegnati agli altri passeggeri. Il tutto con il vantaggio di non pagare alcun sovrapprezzo.

Questo metodo è stato messo in pratica da alcuni utenti di TikTok, che sono riusciti a dimostrare la sua efficacia, soprattutto nel caso in cui si debba viaggiare con compagnie aeree low cost. Ryanair e Wizz Air, secondo la fondatrice di Cheap Holiday Expert, Chelsea Dickenson, sono quelle che si prestano meglio a questo funzionamento.

Chiaramente ciò non significa che non vi siano dei rischi. Il check-in chicken è sconsigliato a viaggiatori che non possono permettersi una certa flessibilità sull’assegnazione dei posti, come nel caso di coppie o famiglie che vogliono viaggiare insieme. Prenotando all’ultimo minuto infatti, il pericolo di ottenere un posto scomodo è comunque dietro l’angolo.