Anticipazioni 2° capitolo Tradimento: come finisce tra Oylum e Behram – viagginews.com

Occhi puntati sulla storia d’amore tra Oylum e Behram anche nella seconda stagione. Le anticipazioni di Tradimento rivelano come andrà a finire tra i due.

Negli appuntamenti che stanno andando in onda in queste settimane in Italia, Tolga ha deciso di sposare Selin perché si è accorto di non avere più speranze di riconquistare Oylum e per questo motivo ha dato retta a tutti i suoi amici che spingono affinché lui facesse un passo avanti con Selin. Quest’ultima non si aspettava minimamente la proposta, ma è stata contenta di accettare.

Ci sono stati passi avanti anche per quanto riguarda la storia d’amore tra Behram e Oylum nelle ultime puntate della serie tv turca. I due si sono ufficialmente fidanzati, sebbene Mualla non approvi la famiglia della nuora. Alla donna non va giù il fatto che Guzide e Tarik siano separati, ma Behram non ha voluto sentire ragione e ha imposto alla madre di accettare la sua scelta. Le anticipazioni di Tradimento delle puntate della seconda stagione rivelano come andrà a finire tra i due ragazzi.

Anticipazioni Tradimento seconda stagione: svolta nella relazione tra Behram e Oylum

Le anticipazioni di Tradimento della seconda stagione raccontano che ci sarà una svolta per Oylum. Nella vita della ragazza si farà spazio il cucino di Behram, Kahraman che le starà molto vicino mentre il marito è in stato vegetativo e ci saranno pochissime speranze che possa risvegliarsi. Una vicinanza che sarà sostenuta anche da Mualla, in quanto la donna ormai sa che il figlio difficilmente possa tornare ad essere quello di prima.

Gli spoiler rivelano infatti che Behram morirà a villa Dicleli, dove è stato attaccato per diversi tempo alle macchine. Mualla però lo seppellirà in gran segreto e non dirà a nessuno del decesso, sostenendo di aver fatto ricoverare il figlio in una clinica in Svizzera per delle cure sperimentali. La donna prenderà questa decisione per paura che Oylum possa andare via con il figlio se scoprirà la morte di Behram.

L’obiettivo di Mualla è quello di far sposare Kahraman e Oylum, affinché conservi la discendenza dei Dicleli. L’intuizione della donna sarà giusta, in quanto i due saranno sempre più uniti e complici, tanto che Kahraman vorrà fare presto la proposta di nozze alla ragazza. Nei prossimi appuntamenti Oylum sembrerà interessata a Kahraman, tanto da cacciare Tolga quando si presenterà alla villa per portarla via.

Dopo una cena romantica, Oylum e Kahraman si fidanzeranno ufficialmente e Mualla sarà molto felice. Oylum poi andrà a dare la notizia alla madre, che però si vorrà accertare che la figlia sia convinta di quello che farà. Prima del matrimonio, però, è necessario il divorzio e davanti al giudice si presenterà Mualla in qualità di tutore.