Vuoi portare la primavera nella tua casa? Ecco le soluzioni low cost per dare un tocco di colore al tuo ambiente – Viagginews.com

Cerchi un tocco di primavera nella tua casa? Ecco tutte le soluzioni economiche per trasformare il tuo spazio in un giardino fiorito.

L’arrivo delle belle giornate e l’innalzamento delle temperature, coincidono con un rinnovato e generalizzato buonumore. Considerata per antonomasia la stagione dei colori, la primavera contribuisce ogni anno a desiderare uno spazio domestico sempre più in linea con il risveglio della natura circostante.

Ecco come, all’interno delle case, i fiori freschi, i colori sgargianti e i tessuti più leggeri sostituiscono gradualmente la pesantezza della stagione invernale appena trascorsa. L’arrivo della primavera, inoltre, coincide per molti con il desiderio di liberarsi dal superfluo e da tutto quello che diffonde pesantezza all’interno dell’ambiente.

Via libera ad un nuovo assetto della casa, oltre ad una rinnovata organizzazione degli spazi e della funzionalità degli stessi. Per portare la primavera all’interno del proprio spazio, tuttavia, non sempre è necessario ricorrere a soluzioni dispendiose e troppo impegnative.

Primavera in casa? Le soluzioni low cost da sperimentare

Trasformare la propria casa in un giardino fiorito, degno rappresentante della stagione corrente, può rivelarsi più semplice ed economico del previsto. In una casa primaverile, ovviamente, non possono mancare fiori freschi, magari appena raccolti, da utilizzare come centro tavola o soprammobili. Un mazzo di tulipani, narcisi o margherite, può ravvivare facilmente qualsiasi ambiente, restituendo colore e freschezza allo spazio. Oltre ai fiori, anche le erbe aromatiche, spesso utili in cucina, possono restituire quel tocco di primavera in più.

Creare un piccolo angolo di erbe aromatiche in cucina, da collocare sopra una mensola o sotto una finestra, può ravvivare in pochi istanti tutto l’ambiente circostante. Oltre alle piante, in una casa primaverile non possono mancare i tessuti colorati e leggeri, simboli dell’arrivo della nuova stagione più calda. Cuscini, tende e biancheria da letto, dovranno rispecchiare l’aumento delle temperature con tessuti leggeri, in grado di trasmettere sensazioni positive ed energiche.

Non meno importante, i profumi di casa possono trasformare notevolmente l’ambiente circostante in modo rapido ed economico. Chi utilizza diffusori di profumi, difatti, potrà optare per olii essenziali primaverili quali lavanda, rosa o gelsomino. Gli amanti delle decorazioni, invece, potranno dedicarsi alla creazione di un centro tavola o una ghirlanda in tema primaverile, da realizzare con l’utilizzo di fiori di campo o strisce LED luminose.