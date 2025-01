Come prendere in tempo i biglietti per il Festival di Sanremo? costi e guida per non sbagliare

E’ iniziato il countdown all’inizio del Festival di Sanremo 2025. Ma quando costa e come si entra come pubblico al Teatro Ariston?

Il Festival di Sanremo 2025 targato Carlo Conti si appresta a solcare nuovi orizzonti musicali, promettendo un’edizione ricca di sorprese e talenti inaspettati. Questo evento, che da decenni rappresenta una pietra miliare nella cultura musicale italiana, si prepara a incantare il pubblico con una veste rinnovata, pur mantenendo intatte le tradizioni che lo hanno reso celebre. Artisti emergenti e volti noti della musica italiana si daranno appuntamento sul palco dell’Ariston, pronti a regalare emozioni e performance indimenticabili.

Con un occhio attento alle novità del panorama musicale internazionale e l’altro radicato nelle profonde tradizioni italiane, il Festival di Sanremo 2025, dall’11 al 15 febbraio, si annuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di musica di ogni età. In moltissimi si chiedono ogni anno come entrare al Teatro Ariston e partecipare come pubblico alla storica kermesse.

Teatro Ariston, come partecipare come pubblico al Festival della Canzone Italiana

Il Teatro Ariston, situato nel cuore di Sanremo, Liguria, è una delle location più emblematiche e storicamente significative per la musica italiana. Questo teatro non è solo un edificio ma un vero e proprio simbolo culturale, essendo la casa del Festival della Canzone Italiana di Sanremo da molti anni. Il Festival di Sanremo, evento annuale che catalizza l’attenzione di milioni di spettatori sia in Italia che all’estero, vede esibirsi alcuni tra i più noti artisti italiani e internazionali. La partecipazione come pubblico a questo evento è un’esperienza unica che permette non solo di assistere dal vivo alle performance ma anche di immergersi nell’atmosfera festosa che caratterizza la città durante il festival.

Partecipare come pubblico al Festival richiede una certa pianificazione: i biglietti sono molto ricercati e tendono a esaurirsi rapidamente non appena vengono messi in vendita. È consigliabile tenersi aggiornati sulle date ufficiali di messa in vendita attraverso il sito web del Teatro Ariston o tramite gli annunci ufficiali del Festival. Inoltre, negli ultimi anni sono state introdotte diverse modalità digitali per l’acquisto dei biglietti, facilitando così l’accesso a questo evento imperdibile per gli appassionati della canzone italiana.

I biglietti per il Festival di Sanremo 2025 si potevano acquistare esclusivamente online tramite Ticketone. Solo i selezionati durante la fase di registrazione hanno ricevuto l’invito per procedere all’acquisto dal 13 al 27 gennaio 2025. Dal 19 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, è stata aperta la fase di registrazione sul sito ufficiale di Sanremo 2025 attraverso Ticketone.

I biglietti per partecipare al Festival di Sanremo 2024 potevano essere richiesti a partire dal 23 gennaio 2024 dalle ore 9:00 fino ad esaurimento della disponibilità.

La data era stata annunciata in via ufficiale dalla Rai con un comunicato pubblicato dall’Ufficio Stampa. I biglietti arrivano all’utente in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica indicato nel profilo con cui ci si è registrati alla piattaforma.

Il costo del biglietto per partecipare al Festival va chiaramente in base alle serate e alla posizione nel Teatro Ariston. Ecco i costi di quest’anno:

Serate dall’11 al 14 febbraio:

Platea: €200

Galleria: €110

Serata Finale del 15 febbraio:

Platea: €730

Galleria: €360