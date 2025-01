Top Employers 2025: sono queste le aziende dove si lavora meglio in Italia, la lista completa in ordine alfabetico

Nel panorama lavorativo italiano, la qualità dell’ambiente di lavoro e le politiche volte al benessere e alla crescita dei dipendenti sono fattori sempre più determinanti. In questo contesto, il riconoscimento Top Employers 2025 emerge come un faro che illumina le aziende modello in Italia, quelle che non solo eccellono nel proprio settore di mercato ma si distinguono anche per l’eccellenza nella gestione delle risorse umane.

Il Top Employers Institute, ente internazionale che ogni anno certifica le aziende con le migliori pratiche HR a livello globale, ha annunciato l’elenco delle 151 società italiane (o che operano in Italia) premiate con la certificazione Top Employers 2025. Queste aziende hanno dimostrato un impegno costante nel creare un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, promuovendo lo sviluppo professionale e personale dei propri dipendenti.

Top Employers, la classifica

Tra i nomi illustri figurano realtà appartenenti a svariati settori: dalla tecnologia all’automotive, dalla finanza al benessere, evidenziando una trasversalità che testimonia come l’eccellenza nelle pratiche HR sia un valore aggiunto indipendentemente dal campo di attività. Aziende come A2A, Allianz S.p.A., Amazon Italia e Automobili Lamborghini S.p.A. sono solo alcuni degli esempi di società che hanno saputo distinguersi per la qualità del loro ambiente lavorativo.

La selezione delle Top Employers si basa su una metodologia rigorosa che analizza sei macro aree HR attraverso circa 350 Best Practices. Queste aree includono strategia del personale, ambiente di lavoro, talent acquisition, apprendimento e sviluppo, benessere dei dipendenti e diversità & inclusione. Solo le aziende che superano gli standard richiesti ottengono la certificazione dopo un accurato processo di audit esterno.

Interessante notare come alcune delle aziende certificate abbiano ottenuto riconoscimenti anche a livello europeo o globale. Ad esempio, gruppi internazionali quali Amazon, PepsiCo e Philip Morris International non solo sono stati riconosciuti tra i migliori datori di lavoro in Italia ma hanno anche esteso il loro impegno per l’eccellenza HR su scala più ampia.

Questi riconoscimenti sottolineano l’importanza crescente della gestione strategica delle risorse umane nelle organizzazioni moderne. Le aziende premiate con la certificazione Top Employers non solo attraggono talenti grazie alla loro reputazione ma riescono anche a mantenere alta la motivazione dei propri team attraverso politiche innovative volte al miglioramento continuo dell’ambiente lavorativo.

L’impatto positivo di tali pratiche va oltre il singolo individuo o l’azienda stessa; contribuisce infatti allo sviluppo economico e sociale del Paese intero promuovendo modelli lavorativi sostenibili ed equi. Inoltre, queste realtà dimostrano come investire sulle persone sia una strategia vincente per affrontare le sfide future del mercato globale.

Ecco la lista completa delle aziende:

A2A

Acque Bresciane

ALFA SRL

Allianz S.p.A.

Amazon Italia

Amplifon Italia S.p.A.

ANGELINI PHARMA

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia

Arkema S.r.l.

AS Watson Group Italy

AstraZeneca Italia

Automobili Lamborghini S.p.A.

BAT Italia

Baxter Italy

Becton Dickinson Italia S.p.A

Beiersdorf SpA

Biofarma Group

Birra Peroni

Boehringer Ingelheim Italia

Bonfiglioli S.p.A.

Booking.com Italy

BORGO EGNAZIA

Bosch Rexroth

BPER Banca

BRACCO

Bridgestone

Capgemini Italia

Carrefour Italia

Cassina

CHEP

Chiesi Farmaceutici

Coca-Cola HBC Italia

Collins Aerospace

Credit Agricole Italia spa

Dana Italia

Danieli Group

Dentsu

DHL eCommerce Italy

Ducati Motor Holding S.p.A.

Edison

EDP Renewables Italia

EG Stada Group

Emilgroup

Engineering

Entain

Esprinet Italia

EUROP ASSISTANCE ITALIA

EY

Ferrari

FINCANTIERI S.p.A.

Findomestic Banca

FinecoBank

Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

GEA Group

Generali Group Head Office (Assicurazioni Generali S.p.A.)

Generali Italia

Golden Goose

Groupama Assicurazioni

GroupM Italy

Gruppo AB

Gruppo Acea

Gruppo Autostrade per l’Italia S.p.A.

Gruppo AXA Italia

GRUPPO CREDEM

Gruppo Helvetia Italia

Gruppo Hera

GUNA S.p.A.

HCL Technologies Italy S.p.A

HSBC Continental Europe, Italy

Huawei Technologies Italia

Iberdrola Italia

IGT

Inditex Italia

ING

Intellera Consulting S.p.A.

Intesa Sanpaolo

INWIT

ISS Facility Services

Italdesign

Italgas

ITAS MUTUA

JTI Italy

JYSK Italia

Konica Minolta Business Solutions Italia

Korian

Lagardère Travel Retail Italia

Lavazza Group

Lear Corporation Italia

Lefay Resorts & Residences

Leroy Merlin

Lidl Italia

Links Management and Technology S.p.A

LOTTOMATICA

MAGROUP, Magnaghi Aerospace Group

Maiora S.r.l.

Marazzi Group

Marriott International

Mashfrog Group

MediaWorld

Meliá Hotels International

Merz Aesthetics Italia

METRO Italia

MSD Animal Health

NTT DATA Italy

OLYMPUS

Open Fiber

Palladium Hotel Group

PENNY Italia

PepsiCo Italia

Perfetti Van Melle S.p.A.

Philip Morris Italia

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA

Poste Italiane

PUMA Italy

PWO Limited, Italian Branch

Q8

QVC Italia S.r.l.

Rai Way S.p.A.

RDS, Radio Dimensione Suono

Reckitt

Renault Group

Rhenus Air & Ocean S.r.l.

Rhenus Logistics S.p.A.

SAATI S.p.A.

SAINT-GOBAIN ITALIA S.p.A.

SGB Humangest Holding

SMAT S.p.A.

Smurfit Kappa Italia

SOCOMEC

Stef Italia S.p.A.

STMicroelectronics

Successori Reda

Takeda Italy

Tata Consultancy Services Italia

TeamSystem S.p.A.

TEHA GROUP S.p.A.

Terna

The Estée Lauder Companies

Tirreno Power Italy

Toyota Motor Italia

UMBRAGROUP S.p.A.

UniCredit

Verisure Italy

Volkswagen Financial Services

Wabtec Italy

WINDTRE

Wordline

Würth Italia

Zurich.