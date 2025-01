Settimana bianca: le 8 località top in Trentino dove andare con tutta la famiglia

Siamo entrati nel periodo delle organizzazioni per le settimane bianche: ecco le 8 località top in Trentino dove andare con tutta la famiglia

L’inverno in Trentino si trasforma in un vero e proprio paradiso per le famiglie che desiderano trascorrere momenti indimenticabili tra neve, sport e relax. Le località family friendly del Trentino offrono una vasta gamma di servizi pensati appositamente per soddisfare le esigenze di grandi e piccini, garantendo divertimento infinito e sicurezza.

Ecco 8 destinazioni imperdibili per passare giorni fantastici durante questo inverno, consigliate dagli esperti di Turismo Trentino.

Val di Fassa

Questa valle incantata è il luogo ideale dove i bambini possono imparare a sciare grazie all’alta professionalità dei Maestri dell’Associazione Maestri di Sci del Trentino. Con il marchio di qualità oro, le cinque scuole della valle garantiscono esperienze formative eccellenti, immerse nel panorama mozzafiato delle Dolomiti.

Val di Fiemme

Un mondo fantastico attende i più piccoli nella Val di Fiemme con ‘La Tana degli Gnomi’, ‘Il Regno dei Draghi’, ‘Cermislandia’ e ‘Bip Club’. Questi Ski-Kindergarten sono progettati per intrattenere i bambini con giochi ed attività educative, sotto la guida di animatori esperti.

San Martino di Castrozza

Oltre allo sci, questa area offre alternative affascinanti come giri sulla slitta trainata da cavalli o sul gatto delle nevi. Le scuole locali mettono a disposizione oltre 100 maestri qualificati pronti a far vivere ai vostri bambini l’emozione della neve in totale sicurezza.

Dolomiti Paganella

Un vero parco giochi sulla neve attende famiglie alla ricerca di adrenalina pura con piste da gommoni, slittini e mini-quad. I parchi sono accessibili anche ai più piccoli che possono divertirsi con i gonfiabili in totale sicurezza.

Alpe Cimbra

L’Alpe Cimbra è sinonimo di divertimento senza limiti grazie alle sue piste da sci dedicate ai bambini, campetti scuola e maestri specializzati. Kinderheim e animatori rendono l’esperienza sulla neve unica per ogni bambino.

Madonna di Campiglio e Pinzolo

Immersa nelle Dolomiti di Brenta, questa località offre una vacanza rilassante per genitori mentre i bambini possono esplorare il paesaggio attraverso attività organizzate pensate appositamente per loro.

Val di Sole (Pejo 3000)

La prima skiarea plastic free si trova nel Parco Nazionale dello Stelvio offrendo un ambiente protetto dove sciare insieme ai propri figli. La corsa sulla funivia fino a quota 3000 regala emozioni indimenticabili ammirando panorami mozzafiato.

Polsa – San Valentino

Ideale per muovere i primissimi passi sulla neve, questa area è dotata dei più moderni tapis roulant pensati per facilitare l’apprendimento dello sci nei campetti scuola dedicati ai più piccoli. Con oltre 50 maestri disponibili della Scuola Sci Monte Baldo è possibile trovare il giusto supporto didattico personalizzato.

Queste otto località rappresentano solo una parte dell’incredibile offerta del Trentino dedicata alle famiglie durante la stagione invernale. Ogni destinazione promette esperienze uniche all’insegna del divertimento nella natura innevata, garantendo al contempo servizi su misura che rispondono alle esigenze sia dei genitori che dei loro figli. Tra piste da sci adatte a tutti i livelli d’abilità, babypark tematici sulla neve ed escursioni nella natura mozzafiato del Trentino Alto Adige/Südtirol; l’avventura aspetta ogni famiglia desiderosa d’esplorare le meraviglie dell’inverno trentino.