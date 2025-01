Egnazia Ospitalità assume personale, le date dei recruiting days in Italia

Egnazia Ospitalità assume personale, le date dei recruiting days per lavorare nelle splendide location in tutta Italia.

Egnazia Ospitalità Italiana si pone in evidenza nel mercato del lavoro dinamico e competitivo, grazie alla sua incessante ricerca di talenti nel settore dell’ospitalità. Con le sue strutture di lusso situate nelle località più affascinanti d’Italia, da Puglia alle Dolomiti, il gruppo alberghiero annuncia l’organizzazione di recruiting days per la selezione di nuovo personale per i suoi prestigiosi hotel.

Queste giornate di selezione si configurano come un’opportunità unica per coloro che desiderano avviare o proseguire una carriera nel settore dell’hospitality. Le posizioni aperte variano dal front office alla cucina, includendo anche logistica e manutenzione. Il gruppo è alla ricerca di individui con esperienza nel settore alberghiero, pronti a integrarsi nei team delle varie strutture, tra cui Borgo Egnazia, Ostuni a Mare, Hotel Santavenere, e molti altri.

Borgo Egnazia, recruiting days

I recruiting days si svolgeranno sia in presenza che online, offrendo così la possibilità ai candidati di tutta Italia di partecipare senza limitazioni geografiche. Il primo appuntamento è fissato per il 5 febbraio 2025 presso Borgo Egnazia in Puglia, seguito da una sessione virtuale il 7 febbraio sulla piattaforma Zoom.

Per essere considerati per le posizioni offerte, è essenziale possedere eccellenti capacità comunicative in italiano e in inglese, oltre a mostrare una forte passione per il servizio clienti e un’attenzione particolare ai dettagli. Il gruppo valuta positivamente anche la capacità di lavorare in squadra e la predisposizione alla crescita professionale all’interno dell’azienda. Le condizioni lavorative offerte sono altamente competitive, includendo una retribuzione equa, alloggio, pasti gratuiti, e sconti su vari servizi. Viene inoltre prestata grande attenzione al benessere psicologico dei dipendenti, con l’offerta di uno sportello d’ascolto e consulenze gratuite.

Per partecipare ai recruiting days, è necessario inviare la propria candidatura entro il 26 gennaio 2025 attraverso il sito ufficiale del Gruppo, specificando la preferenza per la partecipazione fisica o virtuale. I candidati selezionati saranno contattati per organizzare i colloqui. Questa iniziativa di reclutamento rappresenta un’importante occasione sia per i professionisti del settore che per chi aspira a entrare nel mondo dell’hospitality, sfruttando la formazione e le opportunità offerte da uno dei gruppi alberghieri più prestigiosi d’Italia. La continua espansione di Egnazia Ospitalità Italiana riflette l’impegno verso l’eccellenza nel servizio e nella cura del cliente, principi che guideranno la selezione dei nuovi membri dello staff.