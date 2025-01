Previsioni meteo per la prossima settimana: perturbazione in arrivo, cosa dicono gli esperti

Le previsioni meteo per la prossima settimana hanno visto un alternarsi di ultime notizie: ecco cosa dicono gli esperti

Le previsioni meteo per la prossima settimana hanno subito un’improvvisa e significativa variazione rispetto a quanto ipotizzato dai principali Centri di Calcolo. Contrariamente alle aspettative di un periodo caratterizzato da alta pressione e stabilità atmosferica, gli ultimi aggiornamenti indicano l’arrivo di una vasta perturbazione che potrebbe portare pioggia e nevicate in diverse regioni italiane.

La settimana avrà un avvio tutt’altro che tranquillo. Già nelle giornate di Lunedì 20 e Martedì 21 Gennaio, il transito di un ciclone mediterraneo, in formazione tra Venerdì 17 e il weekend, porterà precipitazioni soprattutto al Centro-Sud dell’Italia e sulle due Isole Maggiori. Le precipitazioni potrebbero risultare localmente intense, in particolare sui settori tirrenici.

Previsioni per la settimana

Nonostante ciò, Mercoledì 22 Gennaio sembrava dover segnare una breve tregua con l’allungarsi dell’alta pressione sul nostro Paese. Questo avrebbe dovuto garantire maggiori spazi soleggiati ed un sensibile aumento delle temperature. Tuttavia, questa fase si preannuncia essere solamente temporanea.

Analizzando infatti il quadro meteorologico europeo nel suo complesso emerge chiaramente come una vasta perturbazione atlantica sia pronta ad abbattersi sull’Italia. Questa perturbazione è alimentata da correnti fredde e instabili che determineranno un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche.

A partire da Giovedì 23 Gennaio si prevede quindi un netto peggioramento del tempo con piogge intense su gran parte del Centro-Nord Italia. Queste saranno provocate dall’irruzione di aria fredda dal Nord Atlantico che favorirà il ritorno dei fenomeni meteorologici anche al Nord Ovest del Paese. In particolare, è prevista abbondante neve sull’arco alpino con i fiocchi che potrebbero raggiungere quote relativamente basse (7/800 metri).

Il maltempo non risparmierà le altre regioni italiane scivolando velocemente verso Sud; ciò renderà la seconda parte della settimana molto movimentata e caratterizzata da condizioni atmosferiche tutt’altro che stabili come precedentemente previsto.

Dopo aver sperato in una fase più stabile e mite grazie all’alta pressione, l’Italia deve prepararsi ad affrontare nuovamente condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da pioggia intensa, nevicate anche a quote basse per la stagione ed un generale calo delle temperature che potrebbe culminare nel ritorno del Grande Freddo proprio nei giorni finali del mese.