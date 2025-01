Guida Didattica all’Italia in Miniatura, opportunità lavorativa per la nuova stagione

Guida Didattica all’Italia in Miniatura: un viaggio educativo e una opportunità lavorativa nel cuore della Romagna. Come candidarsi.

L’Italia in Miniatura, il celebre parco tematico situato nella pittoresca regione della Romagna, apre le sue porte a una nuova opportunità lavorativa che promette di essere tanto stimolante quanto educativa. Con la primavera alle porte, il parco è alla ricerca di guide didattiche qualificate per accompagnare le scolaresche in un viaggio attraverso la bellezza e la storia del Bel Paese, riprodotto in scala ridotta ma con un’attenzione ai dettagli senza pari.

La posizione offerta rappresenta un’occasione unica per laureati o laureandi nei campi della Storia, Conservazione dei Beni Culturali, Pedagogia o Scienze della Formazione. Il candidato ideale dovrebbe preferibilmente risiedere nelle province di Rimini, Pesaro Urbino, Forlì Cesena o San Marino e possedere una buona conoscenza della lingua inglese. Queste competenze sono fondamentali per poter interagire efficacemente con un pubblico internazionale e trasmettere la ricchezza culturale italiana a studenti provenienti da ogni angolo del mondo.

Un potente strumento didattico

Italia in Miniatura non è solo una rappresentazione fedele dei monumenti più iconici del paese, è anche uno strumento didattico potente che permette ai visitatori di tutte le età di apprendere giocando. Le guide didattiche avranno il compito non solo di illustrare i dettagli architettonici delle miniature ma anche di raccontare le storie che hanno plasmato l’Italia attraverso i secoli. Da Roma antica alla Venezia rinascimentale fino alle innovazioni dell’Expo 2015, ogni angolo del parco nasconde aneddoti e curiosità pronti a essere scoperti.

Il lavoro presso Italia in Miniatura offre dunque l’opportunità non solo di arricchire il proprio bagaglio culturale ma anche di sviluppare competenze trasversali nel campo dell’insegnamento e della comunicazione. Interagire con studenti entusiasti e curiosi richiede infatti capacità pedagogiche specifiche: saper spiegare concetti complessi con semplicità, gestire gruppi numerosi mantenendo alta l’attenzione e stimolare la partecipazione attiva sono solo alcune delle sfide quotidiane che le guide dovranno affrontare.

Per coloro interessati a esplorare altri ambiti legati al mondo naturale ed alla biologia marina, Costa Edutainment offre opportunità simili presso Oltremare a Riccione e l’Acquario di Cattolica. Anche in questo caso si cercano laureati o laureandi nei settori pertinenti come biologia marina o scienze naturali che abbiano voglia di contribuire all’educazione ambientale dei più giovani.

Come candidarsi

Candidarsi per diventare guida didattica presso Italia in Miniatura significa quindi abbracciare una professione dinamica ed estremamente gratificante sotto molteplici aspetti: dal contatto diretto con il pubblico all’opportunità di lavorare immersi nella storia e nella cultura italiana riprodotta minuziosamente nel contesto verde ed accogliente tipico della Romagna.

Per entrare a far parte dello staff educativo del parco è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo ufficiodelpersonale@costaedutainment.com specificando nell’oggetto “CV per Guida Scuole”. Questa può essere l’occasione giusta per chi cerca un impiego stagionale arricchente sia dal punto vista personale che professionale.