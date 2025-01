5 consigli di un assistente di volo per volare senza stress, uno è importantissimo

5 preziosi consigli di un assistente di volo francese che semplificano il viaggio in aereo, pubblicati da Femme Actuelle. Uno è importantissimo

Viaggiare in aereo può trasformarsi da un’esperienza entusiasmante a una prova di resistenza, soprattutto quando si tratta di voli di lunga durata. Tuttavia, alcuni accorgimenti possono fare la differenza tra un viaggio piacevole e uno scomodo.

Un’assistente di volo, nota su Instagram come @enairexxion, ha condiviso alcuni consigli preziosi per rendere il viaggio in aereo meno stressante e più confortevole.

Coprirsi per evitare il freddo

Il primo suggerimento riguarda la gestione della temperatura durante il viaggio. Le variazioni termiche tra l’aeroporto e l’aereo possono essere significative, pertanto è consigliabile indossare diversi strati di vestiti per adattarsi facilmente alle diverse condizioni climatiche. Questo non solo contribuirà a mantenervi al caldo sull’aereo, dove spesso le temperature sono più basse, ma alleggerirà anche la vostra valigia. In caso di caldo eccessivo, gli strati supplementari possono essere utilizzati come cuscino improvvisato.

Fare una copia dei documenti amministrativi

Perdere documenti importanti come passaporto o carta d’identità mentre si è all’estero può trasformarsi in un incubo burocratico capace di rovinare qualsiasi vacanza o trasferta lavorativa.

È quindi prudente avere sempre con sé delle copie dei propri documenti amministrativi o conservarne versione digitale accessibile via email o cloud storage; questo accorgimento semplificherà notevolmente le procedure in caso smarrimento degli originali.

Prepara un kit da viaggio

Per i voli lunghi o notturni è utile preparare un kit da viaggio contenente tutto ciò che potrebbe servire per sentirsi freschi e riposati all’arrivo: calzini comodi, fazzoletti, gel idroalcolico, deodorante e crema idratante sono solo alcuni degli oggetti suggeriti dall’assistente di volo. Avere questi articoli a portata di mano migliorerà significativamente la qualità del vostro viaggio.

Combattere la cinetosi

La cinetosi può rovinare l’esperienza del volo per molte persone. Per minimizzare i sintomi legati alle turbolenze è consigliabile scegliere posti situati al centro dell’aeromobile, idealmente sopra le ali dove il movimento è meno percettibile. Questa semplice scelta può fare una grande differenza nel comfort del vostro viaggio.

Fai stretching durante il volo

Rimanere seduti in uno spazio ristretto per ore può avere effetti negativi sulla circolazione sanguigna e aumentare il rischio di problemi come la trombosi venosa profonda (TVP). L’assistente di volo raccomanda quindi vivamente ai passeggeri di alzarsi periodicamente dalle loro sedie per camminare lungo i corridoi dell’aeromobile e fare stretching regolarmente durante il volo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avec moi…en Air Exxion (@enairexxion)

Seguire questi semplicissimi ma efficaci consigli forniti dall’assistente @enairexxion potrà sicuramente migliorare l’esperienza del vostro prossimo viaggio in aereo rendendolo più confortevole ed eliminando molte delle piccole incombenze che possono accumularsi trasformandosi in fonte significativa di stress.