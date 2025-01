Uno tra i migliori vigneti del mondo non è né in Francia né in Italia, è dall’altra parte del mondo

Uno tra i migliori vigneti del mondo non è né in Francia né in Italia: si trova dall’altra parte del mondo, un viaggio aereo di oltre 15 ore

La passione per il vino non conosce limiti, ed è uno dei motivi più forti del viaggiare per il mondo. La cultura enogastronomica è oggi un punto fermo del turistimo, ed oggi vediamo uno dei luoghi dove si produce un vino molto considerato dagli esperti del settore.

L’Argentina, terra di contrasti e paesaggi mozzafiato, custodisce tra le sue meraviglie naturali una vera e propria gemma per gli amanti del buon vino: la strada del vino che si snoda maestosa lungo la Cordigliera delle Ande. Questo percorso enologico, esteso per oltre 2.000 chilometri dalla regione nord-occidentale fino alla remota Patagonia, offre un viaggio indimenticabile attraverso i vigneti che producono alcuni dei migliori vini al mondo, tra cui spicca il celebre Malbec.

La magia di questo itinerario inizia nel nord-ovest argentino, dove il terreno fertile e il clima ideale hanno permesso lo sviluppo di una viticoltura d’eccellenza. Qui, circondati da un paesaggio dove le cime innevate fanno da sfondo a distese infinite di vigneti, i visitatori possono immergersi completamente nella cultura del vino argentino.

La strada del vino nelle Ande

Mendoza è senza dubbio una tappa obbligata in questo viaggio sensoriale. Conosciuta come la capitale del Malbec argentino, questa regione offre non solo degustazioni di prestigio ma anche l’opportunità di scoprire storie affascinanti legate all’introduzione delle uve europee nel continente americano dai coloni nel XVI secolo. Passeggiare tra i vigneti situati sulle alture della città permette non solo di godere della vista incantevole delle Ande ma anche di visitare cantine storiche dove sommelier esperti raccontano segreti e tradizioni vinicole locali.

Per chi desidera un’esperienza ancora più esclusiva, alcune agenzie locali offrono l’opportunità di organizzare degustazioni private nelle quali è possibile assaporare vecchie annate conservate gelosamente nelle cantine più rinomate della zona. E per prolungare questa esperienza unica è consigliabile soggiornare in uno degli hotel tematici immersi nei vigneti, dove ogni dettaglio ricorda l’universo vitivinicolo.

Proseguendo verso sud lungo la strada del vino si raggiunge La Rioja e poi Orán; ogni regione con le sue peculiarità contribuisce a rendere il panorama vinicolo argentino incredibilmente variegato e ricco. I ristoranti tipici disseminati lungo il percorso offrono menù che esaltano i sapori locali accompagnandoli con selezioni dei migliori Grand Cru nazionali.

Un’altra tappa imperdibile è Cafayate nella provincia di Salta. Questa zona si distingue non solo per i suoi paesaggi suggestivi ma anche per essere culla di eccellenti annate che rappresentano al meglio il Nuovo Mondo vitivinicolo. Visitando le bodegas locali si ha l’opportunità unica di approfondire la conoscenza dei processi produttivi e delle tecniche enologiche che danno vita a vini dal carattere distintivo.

La strada del vino in Argentina è quindi molto più che un semplice itinerario turistico; rappresenta un viaggio attraverso la storia, la cultura e le tradizioni di un Paese dove il vino non è soltanto una bevanda ma parte integrante dell’identità nazionale. Ogni bicchiere racconta una storia fatta di passione, dedizione e amore per la terra: valori che gli argentini sono orgogliosi di condividere con ogni visitatore alla scoperta dei loro tesori enologici.