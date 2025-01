I ristoranti preferiti di Francesco Panella nel mondo: i consigli del conduttore di Little Big Italy

Il ristoratore Francesco Panella elenca i suoi ristoranti preferiti nel mondo: i consigli del conduttore di Little Big Italy

Francesco Panella, noto imprenditore e ristoratore di successo, ha portato una ventata di freschezza nel panorama televisivo italiano con il suo format “Little Big Italy”. Questo programma, trasmesso su Nove e disponibile anche su Discovery+, si propone di esplorare le comunità italiane all’estero attraverso i loro ristoranti, alla ricerca del vero sapore dell’Italia lontano dalla madrepatria. Panella, con la sua esperienza decennale nel settore della ristorazione, viaggia per il mondo visitando diverse città – da New York a Buenos Aires, passando per Tokyo e oltre – con l’obiettivo di scoprire quali tra i locali italiani all’estero siano in grado di offrire un’esperienza culinaria che sia al tempo stesso autentica e innovativa.

Il format non solo celebra la cucina italiana e la sua capacità di adattarsi e integrarsi in culture diverse mantenendo le proprie radici, ma offre anche a Francesco l’opportunità di mettere in luce storie di imprenditorialità italiana che hanno saputo distinguersi all’estero. “Little Big Italy” si rivela così un viaggio emozionante che tocca il cuore degli italiani sparsi per il mondo e quello degli appassionati della nostra cucina, dimostrando come la passione per il cibo possa davvero unire persone di ogni angolo del pianeta. Alla fine del 2024, Panella ha stilato la sua classifica personale dei ristoranti migliori nei quali ha mangiato durante lo scorso anno.

Presenta Little Big Italy e alcune curiosità sul format

“Little Big Italy” è un format televisivo che ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico, diventando un appuntamento fisso per gli amanti della cucina italiana e dei viaggi. Il programma, condotto con carisma e passione da Francesco Panella, imprenditore di successo nel settore della ristorazione, si propone di esplorare le varie comunità italiane sparse per il mondo alla ricerca del miglior ristorante italiano all’estero. Ogni episodio è un viaggio in una nuova città, dove Panella, accompagnato da tre expat italiani residenti nella zona, visita tre diversi ristoranti italiani per valutarne autenticità del menù, qualità degli ingredienti e fedeltà alle tradizioni culinarie italiane.

Una delle curiosità più affascinanti del programma è la capacità di mostrare come la cucina italiana sia interpretata e adattata nelle diverse culture. Questo non solo arricchisce il dibattito su cosa significhi realmente “cucina italiana autentica”, ma offre anche uno spaccato interessante sulle dinamiche di integrazione culturale attraverso il cibo. Inoltre, “Little Big Italy” non si limita a essere una semplice competizione tra ristoranti; è piuttosto un viaggio alla scoperta delle storie personali degli italiani che hanno deciso di portare un pezzo d’Italia nel mondo, spesso superando difficoltà e sfide notevoli.

Un altro aspetto intrigante del format è l’attenzione rivolta alla reazione dei commensali locali ai piatti italiani proposti. Queste interazioni offrono momenti genuini di scambio culturale e dimostrano come il cibo possa essere un potente veicolo di comunicazione universale.

La varietà dei luoghi visitati da Panella – dalle metropoli cosmopolite ai piccoli centri meno conosciuti – contribuisce a creare una mappa globale dell’italianità attraverso i sapori della nostra cucina. E proprio recentemente, grazie anche alla sua esperienza con il suo format, Panella ha pubblicato la sua personale classifica dei migliori ristoranti che ha provato nell’anno 2024. I ristoranti preferiti dal ristoratore sono:

– Oxomoco a NY

– Lung King Heen ad Hong Kong

– Bulgari Resort a Bali

– Koki ad Hanoi

– Pelagos al Four Seasons Astir Palace di Atene