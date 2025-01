Il paese super instagrammabile grazie ai suoi insoliti abitanti: è in Italia e vale una gita

La bellezza del viaggio è proprio quella di andare alla ricerca di luoghi unici e curiosi: è il caso di questo villaggio davvero insolito.

Il senso del viaggiare è anche quello di andare alla scoperta di posti originali, curiosi, spesso poco pubblicizzati ma che valgono davvero il viaggio. E’ il caso di questo villaggio che si trova in Italia, dove vivono alcuni abitanti…davvero fuori dal comune!

L’Italia è un paese che non smette mai di stupirci con le sue meraviglie naturali, artistiche e architettoniche. Tra le sue bellezze più nascoste e affascinanti, troviamo Vendersi, un piccolo villaggio in Val Borbera, provincia di Alessandria, noto come il paese degli spaventapasseri.

Gli insoliti abitanti di Vendersi

Vendersi si distingue per la sua natura rigogliosa e selvaggia, un vero tesoro nel panorama italiano. Nonostante la fuga verso le città, il villaggio ha saputo rinascere grazie alla determinazione di chi ha scelto di rimanere, proteggendo la memoria storica e il fascino senza tempo del luogo. Tra i luoghi di interesse culturale e storico spiccano la Chiesa dei Santi Matteo e Fortunato e l’Abbazia di San Pietro.

Ciò che rende Vendersi davvero speciale sono i suoi abitanti più insoliti: gli spaventapasseri. Queste figure, oltre a tenere lontani gli uccelli dalle coltivazioni, erano considerati portafortuna e simboli di buon auspicio. Nel 2019, due residenti del villaggio hanno creato il primo spaventapasseri, Delfina, seguita da molti altri personaggi, trasformando Vendersi in una meta turistica insolita ma affascinante.

Passeggiare tra gli spaventapasseri di Vendersi significa immergersi in un mondo magico, dove ogni figura racconta frammenti della storia del villaggio. Ogni spaventapassero, realizzato con cura nei dettagli, riflette l’aspetto fisico e il carattere dell’individuo a cui si ispira, creando un’atmosfera particolare dove realtà e fantasia si intrecciano.

Vendersi rappresenta una testimonianza della resilienza dei piccoli borghi italiani e un esempio virtuoso di come l’impegno della comunità possa rivitalizzare aree rurali con percorsi artistici ed emotivamente coinvolgenti. La decisione di popolare il paese con questi singolari abitanti ha dato vita a uno scenario unico, dimostrando che anche i luoghi più dimenticati possono rinascere attraverso idee originali.