Quanta attività fisica devo fare per perdere peso in modo efficace? I dati parlano chiaro

Ecco la durata ideale dell’attività fisica da praticare ogni settimana per perdere peso in modo efficace. Lo spiega l’OMS.

La ricerca del benessere fisico e della forma ideale è un obiettivo comune a milioni di persone in tutto il mondo. Un recente studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open ha fornito nuove indicazioni sulla quantità ottimale di attività fisica necessaria per perdere peso in modo efficace. Stare in forma aiuta sia dal punto di vista mentale che fisico ad affrontare e organizzare al meglio viaggi e spostamenti.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda agli adulti di dedicarsi ad almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività intensa ogni settimana. Queste raccomandazioni mirano a promuovere uno stile di vita sano e a prevenire malattie. Tuttavia, la quantità esatta di esercizio necessaria per una perdita di peso significativa rimaneva fino ad ora una questione aperta. Lo studio condotto da Ahmad Jayedi, epidemiologo dell’Imperial College di Londra, ha analizzato i dati di 116 studi clinici, coinvolgendo 6.880 adulti in sovrappeso o obesi, fornendo risposte importanti.

I risultati dello studio

I risultati dello studio rivelano che 30 minuti settimanali di esercizio aerobico possono portare a una riduzione del peso corporeo e della percentuale di grasso. Tuttavia, è con 150 minuti settimanali che si osservano i miglioramenti più significativi nella riduzione del peso, della circonferenza della vita e del grasso corporeo. Questi dati suggeriscono che dedicare circa 2,5 ore a settimana all’esercizio aerobico moderato è la chiave per ottenere risultati tangibili nella lotta contro il sovrappeso.

Secondo Jayedi, camminare e correre sono particolarmente vantaggiose per la loro facilità d’integrazione nella routine quotidiana. Queste attività, che non richiedono equipaggiamento speciale né abbonamenti costosi, possono essere praticate quasi ovunque, rendendole accessibili a un ampio pubblico.

L’importanza dello studio non risiede solo nel fornire una base scientifica alle raccomandazioni sull’esercizio fisico mirato alla perdita di peso. Esso evidenzia anche come l’impegno costante nell’esercizio aerobico porti a benefici significativi che vanno oltre la semplice perdita di peso: miglioramento delle funzioni cardiovascolari, aumento dell’autostima e riduzione del rischio di numerose patologie croniche.