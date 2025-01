Come incontrare da vicino la Royal Family a Londra, è più facile di quanto credi

Come incontrare da vicino la Royal Family? è possibile farlo a Londra…ed è più facile di quanto si possa immaginare.

La famiglia reale inglese, con la sua storia secolare e le sue tradizioni, ha saputo catturare l’attenzione globale trasformandosi in un vero e proprio brand di successo. Questo fascino universale si nutre non solo dell’eleganza e del protocollo che avvolgono ogni evento ufficiale, ma anche delle vicende personali dei suoi membri, spesso al centro dell’attenzione mediatica.

La loro capacità di adattarsi ai cambiamenti dei tempi mantenendo inalterato il legame con il passato conferisce loro un appeal senza tempo. Eventi come matrimoni reali, incoronazioni e celebrazioni nazionali diventano appuntamenti seguiti da milioni di persone in tutto il mondo, dimostrando come la monarchia britannica abbia saputo reinventarsi rimanendo sempre al centro della scena internazionale.

Da Carlo a William e Kate, come vedere la famiglia reale

Il Museo delle Cere di Madame Tussauds a Londra rappresenta una delle attrazioni più affascinanti e visitate della capitale britannica, attirando ogni anno milioni di visitatori desiderosi di ammirare da vicino le riproduzioni in cera di celebrità, personaggi storici e membri della famiglia reale inglese. Fondato oltre 200 anni fa da Marie Tussaud, un’artista francese esperta nella modellazione della cera, il museo si è evoluto nel tempo fino a diventare un vero e proprio emblema culturale.

Situato in una posizione centrale, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici londinesi, Madame Tussauds offre ai suoi ospiti l’opportunità unica di “incontrare” figure iconiche del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e non solo. Tra le varie sezioni espositive del museo spicca quella dedicata alla Royal Family britannica.

Qui i visitatori possono ammirare le statue in cera dei membri più influenti della famiglia reale inglese: dalla Regina Elisabetta II al Principe William e sua moglie Kate Middleton, fino ad arrivare alle figure storiche come la Regina Vittoria. Ogni statua è frutto di un meticoloso lavoro che mira a catturare non solo l’aspetto fisico ma anche l’essenza e il carisma dei soggetti rappresentati.

Da quando sono state aperte le porte del museo per la prima volta in Baker Street (nel 1884) questo luogo iconico per Londra ha avuto un rapporto con la Famiglia reale britannica, che si è sempre più rafforzato. Durante i suoi 70 anni di regno sono state realizzate oltre 20 figure della regina Elisabetta II! Re Carlo III ha posato per gli scultori nel 1968, la regina consorte Camilla ha esordito nella sezione riservata alla Famiglia reale nel 2007. Le figure del Principe e della Principessa di Galles sono state esibite al pubblico per la prima volta al Madame Tussauds London nell’aprile 2012.

Per chi pianifica una visita al Madame Tussauds è consigliabile acquistare i biglietti in anticipo online per evitare lunghe code all’ingresso e approfittare spesso di sconti speciali. Il museo è aperto quasi tutti i giorni dell’anno con orari che possono variare a seconda della stagione. È importante ricordarsi che fotografie sono ammesse all’interno delle sale espositive: ciò permette ai visitatori di immortalarsi accanto alle loro celebrità preferite o ai membri della Royal Family per un ricordo indimenticabile.

Visitando il Museo delle Cere di Madame Tussauds si ha quindi la possibilità non solo di apprezzarne il valore artistico e storico ma anche di vivere momenti divertenti ed emozionanti accanto ad alcune delle figure più note al mondo. Un’esperienza che rimarrà impressa nella memoria dei visitatori per molto tempo dopo aver lasciato le sale illuminate del museo.