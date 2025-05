“Dove mangiare a Mykonos con 5 euro”, segna il nome di questo posto prima di partire – viagginews.com

Oltre uno splendido paesaggio, Mykonos offre ai turisti anche la possibilità di mangiare con soli 5 euro: ecco qual è il posto da segnare subito.

Una delle isole più belle della Grecia è sicuramente Mykonos, dove ogni viaggiatore ha la possibilità di godersi non solo le spiagge e la città, ma anche la buonissima cucina greca a base di piatti mediterranei. Ci sono innumerevoli ristoranti: dalle semplici taverne greche sulla spiaggia ai ristoranti più raffinati, la scelta è sempre molto ampia.

Kopanisti, mostra, amygdalota, kremidopita e tiganites gries, sono solo alcuni dei tanti piatti tipici grechi che si possono mangiare nella splendida isola. Sebbene i ristoranti in Grecia tendono ad essere piuttosto economici, le cose sono un po’ diverse per chi si ritrova in vacanza a Mykonos, questo perché i prezzi aumentano considerevolmente. Tuttavia, un famoso tiktoker ha spiegato qual è il posto in cui si può mangiare a soli 5 euro. Un luogo che permette di evitare di spendere un capitale solo per il cibo e lo si trova con grande facilità.

Mangiare a Mykonos con 5 euro: dove si trova il ristorante più economico dell’isola

Tutti coloro che si sono recati a Mykonos almeno una volta nella vita, si sono imbattuti in taverne greche, graziosi caffè dove fare colazione, ristoranti di lusso o italiani, cocktail bar e quant’altro. Nell’isola c’è veramente un po’ di tutto, che permette ai turisti di poter scegliere ciò di cui hanno voglia in ogni momento della giornata.

Tuttavia, chi ha necessità di spendere poco e, allo stesso tempo, fare un buon pasto, il tiktoker Antonino Barone ha consigliato, con un video condiviso sul suo profilo TikTok, di andare a Il Forno di Gerasimo, un posto che si trova proprio nel centro della città, come ha spiegato l’influencer, dove è possibile mangiare a soli 5 euro.

Il tiktoker ha raccontato che il menù cambia ogni giorno e con soli 5 euro è possibile avere una porzione abbondante di qualsiasi cosa che c’è a disposizione nel locale. Tra le opzioni da scegliere c’è la pizza, ci sono dei panini, oltre a primi e secondi. Non mancano nemmeno i dolci, per chi vuole concedersi uno sfizio goloso tra un giro e l’altro.

Dunque, per tutti coloro che hanno in programma nelle prossime settimane di partire e andare in vacanza nell’isola greca non possono non tenere conto di questo posto, così possono consumare pasti veloci ed economici, una bella opportunità da cogliere al volo.