6 cose che gli ospiti non dovrebbero mai indossare a un matrimonio secondo l’esperta

L’esperta per eccellenza di eventi e ricevimenti Martha Stewart spiega le 6 cose che gli ospiti non dovrebbero mai indossare a un matrimonio

La scelta dell’abbigliamento per partecipare a un matrimonio può trasformarsi in una vera e propria sfida, soprattutto di fronte ai codici di abbigliamento sempre più vari e dettagliati. Per evitare di cadere in errori di stile grossolani, è fondamentale seguire alcune regole universali che garantiscono rispetto ed eleganza nei confronti degli sposi.

Ecco sei elementi da evitare assolutamente nel selezionare il proprio outfit se sei invitato ad un matrimonio. A spiegarlo l’esperta americana e star Martha Stewart.

Ignorare il dress code

La prima regola d’oro è aderire scrupolosamente al codice di abbigliamento richiesto dagli sposi. Questo significa fare uno sforzo per comprendere esattamente cosa sia appropriato indossare, basandosi sul tema o sul luogo dell’evento. Chiedere chiarimenti in caso di dubbi non solo dimostra rispetto ma anche interesse verso l’importanza del giorno celebrativo.

Scegliere capi troppo appariscenti

Un matrimonio non è l’occasione giusta per oscurare gli sposi con abiti troppo brillanti o accessori vistosi. È importante mantenere un profilo basso, optando per vestiti eleganti ma sobri, che non distolgano l’attenzione dai veri protagonisti della giornata.

Indossare il bianco

Questa regola sembra ovvia ma vale la pena ribadirla: lasciate il bianco alla sposa. Qualsiasi tonalità vicina al bianco o all’avorio dovrebbe essere evitata, a meno che non sia esplicitamente richiesto dall’invito un dress code tutto bianco.

Ricordate che la sposa merita di spiccare nel suo grande giorno senza competizioni cromatiche indesiderate.

Optare per l’abbigliamento quotidiano

Anche se l’invito menziona un dress code casual, ciò non significa presentarsi con jeans o magliette sportive. È essenziale mostrarsi rispettosi dell’evento vestendo in modo adeguatamente formale, scegliendo pezzi classici come una giacca e cravatta per gli uomini e abiti eleganti per le donne.

Scegliere abiti rivelatori

Abiti troppo corti o con scollature profonde sono da considerarsi fuori luogo in occasione di un matrimonio. È importante mantenere una certa discrezione nell’esposizione della pelle, ricordando sempre che si partecipa a una cerimonia solenne e significativa nella vita degli sposi.

Indossare scarpe scomode

La scelta delle calzature dovrebbe tenere conto del luogo e della durata dell’evento nuziale; quindi meglio evitare tacchi altissimi se si prevede di trascorrere molto tempo su superfici irregolari o erbose ed optare invece per scarpe comode ma eleganti come ballerine raffinate o sandali chic.

Rispettando queste semplici linee guida si potrà godere appieno della festività senza correre il rischio di commettere passaggi a vuoto dal punto vista dello stile nuziale.