Walt Disney ha lasciato il suo segreto nelle cucine di Disneyland, e lo mangiamo ogni giorno

Walt Disney ha lasciato un segno che dopo tanti anni ancora si trova nelle cucine di Disneyland, i visitatori lo mangiamo ogni giorno

Isigny-sur-Mer, una piccola città costiera incastonata tra le famose spiagge dello sbarco in Normandia, Utah Beach a ovest e Omaha Beach a est, è nota per il suo ricco patrimonio storico e culturale. Ma oltre ai suoi paesaggi mozzafiato e alla sua rinomata produzione casearia, Isigny nasconde un segreto sorprendente che lega indissolubilmente il suo nome a quello di uno dei più grandi imperi dell’intrattenimento di tutti i tempi: la Disney.

La storia inizia nel lontano 1066, anno della conquista normanna da parte di Guglielmo il Conquistatore. Tra i fedeli compagni di Guglielmo vi erano Hugues Suhard e suo figlio Robert, ai quali fu conferito il titolo di “Signori di Isigny” come riconoscimento della loro lealtà. Questo evento segnò l’inizio del legame tra la famiglia d’Isigny e quella che sarebbe diventata una delle dinastie più celebri nel mondo dell’animazione: i Disney.

La storia che nessuno sa di Walt Disney

Nel corso degli anni, il cognome francese ‘d’Isigny’ subì varie trasformazioni fino ad anglicizzarsi in ‘Disney’, dando origine al villaggio di Norton Disney in Inghilterra. Da qui, la famiglia si espanse fino all’Irlanda e successivamente attraverso l’Oceano Atlantico fino al Nuovo Mondo con Arundel Elias Disney nel 1834. Questo viaggio segnò l’inizio della storia americana dei Disney, culminando con la nascita del bisnipote Walt Disney.

Walt Disney visitò per la prima volta la Normandia nel 1918 come autista del Corpo di Ambulanza della Croce Rossa durante la Grande Guerra. Nonostante fosse troppo giovane per combattere avendo falsificato il suo certificato di nascita per arruolarsi, questa esperienza gli permise di esplorare le sue radici normanne e trarne ispirazione per le sue future creazioni.

La ricerca genealogica condotta da Walt lo portò alla scoperta dello stemma originale della famiglia d’Isigny che ispirò quello dei castelli Disneyland dedicati alla Bella Addormentata e Cenerentola. Inoltre, si ritiene che le sue visite in Normandia abbiano influenzato alcuni dei suoi primi lavori animati; ad esempio, si pensa che il castello della Bella Addormentata sia stato ispirato dall’iconico Mont-Saint-Michel.

Il legame tra Walt Disney e Isigny-sur-Mer è stato celebrato ufficialmente con l’inaugurazione del giardino Walt Disney nella cittadina normanna. Questo spazio verde non solo onora gli antenati normanni del fondatore dell’impero dell’intrattenimento ma riflette anche la sua passione per la natura.

A completare questo omaggio c’è lo spazio museale gratuito “Walt d’Isigny“, dove visitatori possono immergersi nell’universo magico creato da Walt Disney attraverso un’esposizione dedicata a Topolino contenente oltre 600 oggetti recanti l’immagine del celebre personaggio insieme alla proiezione del primo film d’animazione in cui appare Topolino datato 1928.

Queste attrazioni non solo celebrano il genio creativo di Walt Disney ma offrono anche ai visitatori un’affascinante finestra sulle origini europee della sua famiglia – dimostrando come dal piccolo villaggio costiero francese sia scaturito uno degli universi narrativi più amati al mondo. In ultimo, un dettaglio che ancora oggi i visitatori trovano nei parchi Disney: mangiando in uno dei ristoranti del resort, il burro servito mostra proprio il logo Isigny.