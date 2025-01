Quando è più economico prenotare un volo? la guida aggiornata al 2025

Un tema caldo in ambito viaggi è capire quando è più economico prenotare un volo. Ecco la guida aggiornata al 2025

Nell’era digitale, la pianificazione di un viaggio aereo può trasformarsi in una vera e propria caccia al tesoro alla ricerca del biglietto più economico. Con l’aumento medio dei prezzi dei voli del 36% nel 2023, mai come ora è fondamentale conoscere i trucchi per risparmiare sulla prenotazione dei voli. Analizzando i dati forniti da Jetcost sui voli nazionali in Spagna e le indicazioni di KAYAK per le destinazioni internazionali, emergono strategie efficaci per ottenere biglietti aerei a prezzi vantaggiosi.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il giorno in cui si effettua la prenotazione può influenzare significativamente il costo del biglietto. Evitare il fine settimana diventa quindi una regola d’oro: la domenica, infatti, registra i prezzi medi più alti (69 euro), mentre il martedì si rivela essere il momento più conveniente con una media di 63 euro. Questa variazione è attribuibile all’aumento della domanda durante i weekend, quando la maggior parte delle persone ha tempo libero per organizzare i propri viaggi.

Consigli per prenotare e prendere il biglietto migliore

Anche l’orario della giornata in cui si decide di prenotare gioca un ruolo cruciale. Se siete nottambuli o disposti a sacrificare qualche ora di sonno, sarete ricompensati: le 2:00 del mattino sono l’orario magico che registra il costo medio più basso (57 euro). Al contrario, acquistare un biglietto alle 13:00 potrebbe costarvi caro (69 euro). In generale, optare per la notte piuttosto che il giorno consente di accedere a tariffe leggermente inferiori.

La tempistica con cui si effettua la prenotazione non è da sottovalutare. I dati mostrano che i prezzi tendono ad aumentare nei giorni immediatamente precedenti alla partenza. Prenotando con almeno due mesi di anticipo è possibile risparmiare fino al 10%. Questa anticipazione permette non solo di garantirsi tariffe migliori ma anche una maggiore scelta tra gli orari e le date disponibili.

Per chi intende viaggiare dalla o verso la Spagna, gennaio e febbraio sono indicati come i mesi migliori per effettuare prenotazioni economiche sia su rotte nazionali che europee. La situazione cambia radicalmente durante l’estate: giugno e luglio vedono un picco nei prezzi dovuto all’elevata domanda vacanziera.

Per le destinazioni europee specificatamente, KAYAK suggerisce una pianificazione con sei settimane d’anticipo; mentre per tragitti intercontinentali raccomanda periodizzazioni ancora maggiormente dilatate – fino a 26 settimane prima della partenza nel caso dell’America del Nord.

Recentemente strumenti basati sull’intelligenza artificiale come “Best Time to Travel” lanciato da KAYAK o “Sogna e scopri con l’intelligenza artificiale” testato da Skyscanner stanno rivoluzionando ulteriormente il modo in cui pianifichiamo i nostri viaggi. Queste tecnologie offrono ai viaggiatori consigli personalizzati sul momento migliore per acquistare biglietti aerei ed esplorano nuove destinazioni basandosi sulle loro preferenze specifiche.